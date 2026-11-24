Programul european SAFE ajunge din nou în atenția judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR), care se reunesc mâine, miercuri, 25 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, pentru a decide ce se întâmplă cu programul SAFE și cu miliardele de euro puse la dispoziția României pentru investiții în apărare. Pe masa judecătorilor este Ordonanța de Urgență prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit cadrul de accesare a banilor, act normativ adoptat însă după ce Executivul fusese demis prin moțiune de cenzură.

Ședința de mâine vizează o sesizare privind OUG 38/2026 despre excepția de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului, Renate Weber. Dacă în octombrie Curtea a stabilit doar că Executivul demis și-a depășit atribuțiile, acum judecătorii trebuie să decidă dacă ordonanța mai poate rămâne în vigoare, după ce Avocatul Poporului a reclamat lipsa avizului Consiliului Legislativ pentru forma finală a actului și faptul că acesta modifică regimul exproprierilor, deși dreptul de proprietate nu poate fi afectat prin ordonanță de urgență.

Ce se întâmplă dacă CCR declară neconstituțională OUG 38/2026

Declararea ca neconstituțională a OUG 38/2026 nu ar însemna dispariția programului european SAFE și nici anularea automată a contractelor de achiziții militare deja semnate, însă multe dintre aceste contracte ar fi puse în pericol.

Efectul principal al unei astfel de decizii ar fi eliminarea, pentru viitor, a unui set de mecanisme introduse prin ordonanță, prin care statul poate să exproprieze anumite active industriale ori să preia participații sau active ale unor companii strategice. În plan practic, consecința directă ar putea fi apariția unor blocaje în derularea proiectelor care depind de aceste instrumente juridice.

Decizia magistraților constituționali va stabili dacă mecanismul creat prin OUG 38/2026 de către guvernul demis Bolojan poate rămâne în vigoare sau dacă Guvernul va fi obligat să intervină cu un nou proiect legislativ.

Curtea Constituțională a stabilit deja că Executivul demis și-a depășit atribuțiile

În urmă cu aproximativ o lună, judecătorii Curții Constituționale au constatat că Guvernul și-a depășit atribuțiile legale și constituționale în momentul adoptării ordonanței privind programul SAFE. Problema identificată de magistrați a vizat faptul că Executivul condus de Ilie Bolojan a aprobat acest act normativ după ce fusese demis în Parlament prin moțiune de cenzură.