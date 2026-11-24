Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberala Nicoleta Pauliuc a criticat modul în care conducerea PNL gestionează disputele din interiorul partidului. Aceasta a susținut că membrii trebuie să aibă libertatea de a-și apăra drepturile în instanță, fără să riște excluderea din partid, și a criticat conducerea prin ultimatumuri a lui Ilie Bolojan. Urmărește emisiunea live aici.

Nicoleta Pauliuc susține că membrii PNL trebuie să-și poată apăra drepturile în instanță fără să riște excluderea din partid

Nicoleta Pauliuc l-a atacat pe Ilie Bolojan și i-a reproșat că excluderea liberalilor care își caută dreptatea în instanță nu este o modalitate corecta. Liberala a adăugat că membrii PNL trebuie să aibă libertatea de a contesta deciziile pe care le consideră nedrepte. Aceasta a comparat situația cu sancționarea unui cetățean pentru o faptă care nu este prevăzută de lege și a afirmat că ultimatumurile nu reflectă principiile de libertate ale partidului.

„Toată lumea se întreabă de ce nu-și rezolvă oamenii ăștia disputele, dezacordurile în cadrul partidului și merg la instanță. Gândiți-vă dacă vă oprește poliția pe stradă și vă ia carnetul și vă dă amendă pentru o faptă care nu e trecută într-o lege. Dacă a merge în instanță, un liberal e exclus din partid. Imaginează-ți ce mesaj dau eu cuiva care se judecă cu banca, pentru că, iată, e posibil să nu ai dreptate și încarci activitatea instanțelor. Asta am făcut noi, ne-am apărat drepturile. Astăzi, a conduce un partid, PNL, cu ultimatumuri nu e tocmai ce gândim noi când vorbim despre libertate în cadrul Partidului Național Liberal” a relatat Nicoleta Pauliuc la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Nicoleta Pauliuc: PNL e implicat în 174 de procese

Nicoleta Pauliuc a declarat că PNL este implicat în prezent în 174 de procese, nu doar cu membri ai partidului, ci și în alte situații. Senatoarea a susținut că dreptul la opinie nu trebuie considerat un delict în interiorul formațiunii și că membrii nu trebuie sancționați pentru opiniile exprimate. Aceasta a subliniat că atât opiniile pro, cât și cele contra pot contribui la luarea unor decizii mai bune.

Pauliuc a afirmat că fiecare membru trebuie ascultat și trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a contribui la găsirea soluțiilor pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Senatoarea a mai spus că românii nu vor să vadă conflicte în interiorul partidului, ci dezbateri despre soluții.

„Am făcut o evaluare: PNL este implicat astăzi în 174 de procese, cu membri și în diferite alte situații, deci nu neapărat doar cu membri. Eu cred că dreptul la opinie este un drept pe care nu trebuie să îl considerăm un delict în PNL. Nu trebuie să fiu sancționat. Din contră, orice opinie, pro sau contra, poate fi un plus atunci când luăm deciziile. Trebuie ascultat fiecare om. Fiecare membru are dreptul să își exprime opinia și să își aducă aportul în momentul în care găsim soluții pentru cei care ne-au trimis. Românii nu mai vor să ne vadă că ne certăm. Ei vor să vadă că ne certăm pe soluții”, a susținut liberala.

Cum a ajuns Nicoleta Pauliuc în conflict cu Ilie Bolojan

Conflictul dintre senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și liderul partidului, Ilie Bolojan, s-a amplificat în 2026, pe fondul disputelor privind conducerea formațiunii și susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea. Pauliuc s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanță hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. În noiembrie, conducerea PNL le-a cerut contestatarilor să renunțe la procese, sub amenințarea excluderii. Pe 21 noiembrie, Pauliuc a fost demisă și de la conducerea Organizației Femeilor Liberale.

Pauliuc a contestat deciziile conducerii PNL

Primele reproșuri au apărut în februarie 2026, când Nicoleta Pauliuc l-a acuzat pe Ilie Bolojan că marginalizează liberalii la împărțirea funcțiilor și că oferă poziții unor persoane din USR, REPER și SENS.

Conflictul s-a amplificat în iunie, după ce Bolojan a decis ca PNL să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea. Pauliuc s-a aflat printre liberalii care s-au opus acestei decizii.

Pe 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales președintele PNL, în cadrul Congresului Extraordinar. Patru zile mai târziu, Nicoleta Pauliuc și alți 17 liberali au contestat în instanță hotărârile congresului. Tribunalul București a suspendat ulterior efectele acestora, iar apelul PNL a fost respins pe 21 iulie. În noiembrie, Bolojan le-a cerut contestatarilor să își retragă procesele în termen de zece zile, sub amenințarea excluderii din partid.

Pauliuc, demisă de la conducerea femeilor liberale

Pe 21 noiembrie, Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale a votat demiterea Nicoletei Pauliuc din funcția de președinte. Din cele 45 de voturi exprimate, 42 au fost pentru demitere, două împotrivă și unul nul.

Organizația Femeilor Liberale a justificat decizia prin lipsa implicării și a coordonării organizației la nivel național în ultimii doi ani. Pauliuc nu a recunoscut votul și a anunțat că va contesta hotărârea în instanță.