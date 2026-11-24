Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat imaginile din locuința lui Călin Georgescu, difuzate de Antena 3 CNN în emisiunea „Decisiv”, moderată de Cătălina Porumbel. Cazul a ajuns pe masa Consiliului după ce instituția a primit aproximativ 400 de sesizări de la telespectatori, potrivit paginademedia.

Deși discuțiile au fost tensionate, postul TV nu a primit nicio sancțiune. Un singur membru CNA a propus o somație publică pentru Antena 3 CNN, însă propunerea lui nu a întrunit numărul necesar de voturi.

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În ședința Consiliului, reprezentanții postului au susținut că publicarea fotografiilor a servit interesului public și a avut scopul de a lămuri speculațiile legate de obiectele găsite de anchetatori în locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Avocatul postului de televiziune, Mihai Mustăciosu, a explicat că imaginile au surprins aspecte obișnuite din timpul percheziției, precum holurile locuinței și biroul lui Călin Georgescu. Potrivit acestuia, postul a urmărit să arate publicului caracterul banal al locului în care au avut loc verificările și să înlăture speculațiile din spațiul public.

„Scopul a fost, la rândul său, unul de a servi interesului public. El a fost de altfel enunțat în repetate rânduri în cadrul emisiunii, respectiv acela de a învedera privitorilor caracterul absolut obișnuit, absolut banal, lipsit de orice element de senzațional al demersului judiciar care s-a desfăşurat”, a argumentat avocatul.

Un membru CNA a cerut sancționarea Antena 3 CNN: „Ați creat un precedent oribil!”

Singurul membru al Consiliului care a cerut sancționarea postului a fost Georgică Severin. Acesta a contestat argumentul interesului public și a întrebat ce relevanță aveau pentru telespectatori imaginile cu biroul lui Călin Georgescu, imprimanta, camera video sau stick-urile de memorie.

Severin a susținut că difuzarea unor asemenea fotografii poate crea un precedent periculos, deoarece dreptul la viață privată trebuie respectat indiferent de persoana vizată de o anchetă.

„Nu mă interesează Georgescu. Putea să fie oricare: Ionescu, Vasilescu, Vasile, cine vreți dumneavoastră. Nu are importanță. Ați creat un precedent oribil!”, a afirmat membrul CNA.

Acesta a criticat și faptul că postul a încercat să justifice difuzarea imaginilor prin interesul public, deși fotografiile nu ar fi adus, în opinia sa, informații relevante despre anchetă.

„Unele fotografii nu aveau legătură cu dosarul”

O altă poziție critică a venit din partea lui Valentin Jucan. Membrul CNA a făcut distincția între fotografiile cu obiectele ridicate de anchetatori și cele care prezentau diferite zone din interiorul locuinței. Acesta a arătat că publicul putea avea un interes legitim să vadă obiectele care au făcut obiectul percheziției, însă nu și imagini cu biroul lui Călin Georgescu, aflat într-o zonă privată a casei.

„În aceste imagini, biroul în sine nu conținea nimic cu legătură directă, nici măcar indirectă, cu dosarul aflat pe rol”, a explicat acesta.

Membrul CNA a amintit prevederile Codului audiovizual privind protejarea vieții private și a drepturilor fundamentale și a subliniat că statutul de persoană publică al lui Călin Georgescu nu justifică difuzarea oricăror imagini din locuința sa.

De ce au considerat alți membri CNA că postul de televiziune a procedat corect

Majoritatea membrilor care au luat cuvântul au susținut însă că imaginile prezentate de Antena 3 CNN au avut justificare jurnalistică și nu au reprezentat o intruziune gravă în viața privată. Monica Gubernat a comparat fotografiile difuzate de post cu alte imagini de la percheziții, mult mai intruzive, care au apărut de-a lungul timpului în programele de știri.

La rândul ei, Dorina Rusu a considerat că imaginile proveneau dintr-un dosar și că prezentarea unui birou nu reprezintă, în sine, o încălcare a vieții private.

Un argument mai amplu a venit din partea lui Lucian Dindirică, fost jurnalist și membru CNA. Acesta a spus că, în calitate de editor, ar fi ales să difuzeze fotografiile respective, după eliminarea celor care ar fi putut expune aspecte intime din viața persoanei vizate.

Și Mircea Toma a susținut că biroul fostului candidat reprezintă un subiect de interes public. Acesta a argumentat că imaginile au oferit un contrast între dotările modeste surprinse în locuință și vizibilitatea uriașă pe care Georgescu a obținut-o pe platformele online în perioada campaniei electorale.