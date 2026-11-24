Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat imaginile din locuința lui Călin Georgescu, difuzate de Antena 3 CNN în emisiunea „Decisiv”, moderată de Cătălina Porumbel. Cazul a ajuns pe masa Consiliului după ce instituția a primit aproximativ 400 de sesizări de la telespectatori, potrivit paginademedia.
Deși discuțiile au fost tensionate, postul TV nu a primit nicio sancțiune. Un singur membru CNA a propus o somație publică pentru Antena 3 CNN, însă propunerea lui nu a întrunit numărul necesar de voturi.
În ședința Consiliului, reprezentanții postului au susținut că publicarea fotografiilor a servit interesului public și a avut scopul de a lămuri speculațiile legate de obiectele găsite de anchetatori în locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Avocatul postului de televiziune, Mihai Mustăciosu, a explicat că imaginile au surprins aspecte obișnuite din timpul percheziției, precum holurile locuinței și biroul lui Călin Georgescu. Potrivit acestuia, postul a urmărit să arate publicului caracterul banal al locului în care au avut loc verificările și să înlăture speculațiile din spațiul public.
„Scopul a fost, la rândul său, unul de a servi interesului public. El a fost de altfel enunțat în repetate rânduri în cadrul emisiunii, respectiv acela de a învedera privitorilor caracterul absolut obișnuit, absolut banal, lipsit de orice element de senzațional al demersului judiciar care s-a desfăşurat”, a argumentat avocatul.
Singurul membru al Consiliului care a cerut sancționarea postului a fost Georgică Severin. Acesta a contestat argumentul interesului public și a întrebat ce relevanță aveau pentru telespectatori imaginile cu biroul lui Călin Georgescu, imprimanta, camera video sau stick-urile de memorie.
Severin a susținut că difuzarea unor asemenea fotografii poate crea un precedent periculos, deoarece dreptul la viață privată trebuie respectat indiferent de persoana vizată de o anchetă.
„Nu mă interesează Georgescu. Putea să fie oricare: Ionescu, Vasilescu, Vasile, cine vreți dumneavoastră. Nu are importanță. Ați creat un precedent oribil!”, a afirmat membrul CNA.
Acesta a criticat și faptul că postul a încercat să justifice difuzarea imaginilor prin interesul public, deși fotografiile nu ar fi adus, în opinia sa, informații relevante despre anchetă.
O altă poziție critică a venit din partea lui Valentin Jucan. Membrul CNA a făcut distincția între fotografiile cu obiectele ridicate de anchetatori și cele care prezentau diferite zone din interiorul locuinței. Acesta a arătat că publicul putea avea un interes legitim să vadă obiectele care au făcut obiectul percheziției, însă nu și imagini cu biroul lui Călin Georgescu, aflat într-o zonă privată a casei.
„În aceste imagini, biroul în sine nu conținea nimic cu legătură directă, nici măcar indirectă, cu dosarul aflat pe rol”, a explicat acesta.
Membrul CNA a amintit prevederile Codului audiovizual privind protejarea vieții private și a drepturilor fundamentale și a subliniat că statutul de persoană publică al lui Călin Georgescu nu justifică difuzarea oricăror imagini din locuința sa.
Majoritatea membrilor care au luat cuvântul au susținut însă că imaginile prezentate de Antena 3 CNN au avut justificare jurnalistică și nu au reprezentat o intruziune gravă în viața privată. Monica Gubernat a comparat fotografiile difuzate de post cu alte imagini de la percheziții, mult mai intruzive, care au apărut de-a lungul timpului în programele de știri.
La rândul ei, Dorina Rusu a considerat că imaginile proveneau dintr-un dosar și că prezentarea unui birou nu reprezintă, în sine, o încălcare a vieții private.
Un argument mai amplu a venit din partea lui Lucian Dindirică, fost jurnalist și membru CNA. Acesta a spus că, în calitate de editor, ar fi ales să difuzeze fotografiile respective, după eliminarea celor care ar fi putut expune aspecte intime din viața persoanei vizate.
Și Mircea Toma a susținut că biroul fostului candidat reprezintă un subiect de interes public. Acesta a argumentat că imaginile au oferit un contrast între dotările modeste surprinse în locuință și vizibilitatea uriașă pe care Georgescu a obținut-o pe platformele online în perioada campaniei electorale.