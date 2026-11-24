În pragul Zilei Recunoștinței, doi curcani crescuți în Virginia de Vest au scăpat de masa de sărbătoare datorită unui decret prezidențial. Cazate în condiții de lux la un hotel istoric din Washington înaintea marii ceremonii, cele două păsări au fost grațiate marți de președintele Donald Trump.

Numele celor doi curcani, Freedom și Feathers, au fost alese public printr-un sondaj online organizat de Casa Albă. Potrivit prezentării oficiale, lui Feathers îi plac merele, în timp ce Freedom are o preferință pentru băutura Dr. Pepper.

Înainte de ceremonia desfășurată pe peluza de sud a Casei Albe, cele două păsări au fost cazate într-un apartament la istoricul hotel Willard InterContinental din Washington. Deși ambii curcani sunt salvați de la masa de sărbătoare, americanii au votat online care dintre cei doi să primească grațierea ceremonială direct în fața președintelui.

După evenimentul de la Washington, cele două păsări își vor trăi restul vieții în grija specialiștilor de la Universitatea Texas A&M.

Evenimentul din acest an marchează cea de-a 79-a grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței, o tradiție care a început în 1947, în timpul administrației Harry Truman, și a devenit o grațiere prezidențială oficială și anuală în 1989, sub președinția lui George H.W. Bush.

În 1963, John F. Kennedy, cu doar câteva zile înainte de a fi împușcat mortal în Texas, a grațiat un curcan care purta la gât o pancartă pe care scria „Bună mâncare, domnule președinte”.

Povestea despre grațierea prezidențială a curcanilor datează încă din timpul lui Abraham Lincoln. Potrivit Asociației Istorice a Casei Albe, președintele de atunci al SUA a amânat sacrificarea unei păsări după ce fiul său, Tad, a intervenit în numele curcanului.