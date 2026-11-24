Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, a postat, în dimineața zilei de marți, 24 noiembrie, cu puțin timp înainte să fie primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, un scurt videoclip în care le împărtășește tuturor urmăritorilor iubirea pe care le-o poartă. În virtutea mesajului transmis, oficialul de la Erevan a ales ca piesă de fundal o manea care îi aparține unui artist celebru din România. Este vorba de Tzancă Uraganu.

De altfel, Pashinyan este cunoscut de internauți pentru videoclipurile spontane pe care le distribuie pe rețelele de socializare.

De-a lungul timpului, acesta s-a filmat în ipostaze mai puțin obișnuite pentru un șef de Guvern, precum momentul în care își lustruiește pantofii în timp ce ascultă muzică hip-hop, momentul în care se chinuie să se încalțe sau acela în care își demonstrează abilitățile de toboșar.

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Premierul de la Erevan a ales o manea de la Tzancă Uraganu pentru a-și împărtăși iubirea pe rețelele de socializare

Cu puțin timp înainte de a-și începe vizita oficială pe teritoriul României, unde s-a întâlnit atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu omologul său, Luca Niculescu, prim-ministrul Armeniei a postat, pe paginile de Facebook și de Instagram, un scurt videoclip în care își declară iubirea față de cei care îl urmăresc.

„Bună dimineața, o zi frumoasă și vă iubesc pe toți”, a scris Nikol Pashinyan în textul care însoțește postarea.

Pe fundal, se aude refrenul melodiei „Dă-mi locația”, lansată de Tzancă Uraganu în luna februarie a anului trecut.

În versurile acesteia, se regăsesc mesaje precum „Dă-mi locația de la inima ta / Să știe și ea unde să vină când lumea e rea” sau „Nimeni nu poate să mă aline / Zi-mi o dată unde ești / Că vreau dorul să-l opresc”.

Nikol Pashinyan, cunoscut pe videoclipurile spontane pe care le postează pe rețelele de socializare

Nu este prima dată când oficialul de la Erevan își surprinde urmăritorii cu o postare inedită. De fapt, se poate spune că Nikol Pashinyan a devenit celebru pe plan internațional nu doar datorită funcției pe care ocupă în Guvernul Armeniei, cât și pentru naturalețea pe care o afișează pe social media.

Într-o postare publicată în urmă cu o lună, prim-ministrul de la Erevan își lustruiește pantofii în timp ce ascultă o piesă din hip-hop-ul american.

Într-un alt videoclip publicat, Pashinyan a vrut să le arate celor care îl urmăresc „chinul” prin care trece atunci când încalță o anumită pereche de pantofi.

Nu în ultimul rând, prim-ministrul Armeniei este pasionat de tobe și nu se teme să își demonstreze în public abilitățile de toboșar. Este drept că, pentru o precizie de percuționist, Pashinyan este nevoit să apeleze și la o pereche de ochelari de vedere.

Mesajul premierului Armeniei, după întâlnirea cu Nicușor Dan „România devine o poartă de acces către UE”

După întrevederea cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Nikol Pashinyan a vorbit despre consolidarea relațiilor bilaterale cu România și despre perspectivele de cooperare în domenii precum energia regenerabilă, apărarea și securitatea cibernetică.

De asemenea, premierul Armeniei a mulțumit pentru primirea de care a avut parte în România și a amintit că cele două state marchează 35 de ani de relații diplomatice.

Șeful Guvernului de la Erevan a mai precizat că discuțiile au vizat în special dezvoltarea relațiilor economice, comerțul și investițiile, dar și posibilitatea ca România să devină un punct important de acces al Armeniei către piața europeană.

Mai multe informații despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Nikol Pashinyan sunt disponibile AICI.