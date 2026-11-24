România a reușit să atragă atenția la Miss Universe 2026 cu o apariție greu de trecut cu vederea, dar și greu de purtat. Sabina Parmac, reprezentanta țării noastre, a purtat o rochie albă, iar la gât a avut atârnată o replică a Coloanei Infinitului, care aproape a împiedicat-o să pășească pe podium. Ținuta a fost concepută ca un omagiu adus sculptorului român, motiv pentru care pe mantia albă care însoțea rochia au apărut și Masa Tăcerii și Poarta Sărutului.

Proba costumelor naționale de la Miss Universe 2026 s-a transformat într-o adevărată demonstrație de patrimoniu românesc. Apariția reprezentantei României pe podium a atras atenția în special prin dimensiunile neobișnuite ale accesoriului tridimensional, în nuanțe aurii, inspirat de Coloana Infinitului.

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Accesoriul cobora de la baza gâtului până aproape de podea și părea să-i îngreuneze deplasarea pe podium.

Nici mantia nu a fost una discretă. Pe cele două părți ale materialului alb au fost imprimate imagini cu Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, alte două opere reprezentative pentru ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Deasupra, Sabina Parmac a purtat un accesoriu auriu, inspirat de pasărea Măiastra. De asemenea, concurenta a avut în jurul taliei un brâu în nuanțele tricolorului.

Sabina Parmac a adus întregul ansamblu de la Târgu Jiu pe podiumul Miss Universe

Costumul a primit numele „România – Călătoria infinitului” și a fost conceput ca un omagiu adus lui Constantin Brâncuși, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Creația a fost realizată de designerul Claudia Rawlings, iar accesoriile pentru cap au fost create de Cristina Roșca. Reprezentanta României a explicat că fiecare element al costumului are o semnificație și face trimitere la patrimoniul artistic național.

„De la «Coloana fără sfârșit» la «Poarta Sărutului», «Masa Tăcerii» și mitica pasăre Măiastra, fiecare detaliu spune o poveste despre iubire, libertate și infinit”, a transmis Sabina Parmac pe Instagram.

România, reprezentată la ediția aniversară Miss Universe

Cea de-a 75-a ediție Miss Universe reunește peste 100 de concurente din întreaga lume și se desfășoară în San Juan, Puerto Rico. După probele preliminare, atenția se îndreaptă spre marea finală, programată pentru 24 noiembrie.

Ediția din 2026 aduce și câteva premiere importante. Printre țările care participă pentru prima dată la competiție se numără Saint Martin și Uganda. Totodată, 16 țări au revenit în concurs după absențe îndelungate. Printre acestea se află Iordania și Tunisia, ale căror ultime participări au avut loc în 1960, respectiv 1971.

Când are loc finala Miss Universe 2026

Marea finală și ceremonia de încoronare sunt programate pentru 24 noiembrie 2026, în San Juan, Puerto Rico. Concurentele au ajuns în Puerto Rico încă din 18 noiembrie, pentru a participa la programul oficial al competiției.

Până în prezent, acestea au susținut interviurile private cu juriul și au defilat în rochie de seară, costum de baie și costum național. Marea finală are loc la Jose Miguel Agrelot Coliseum din San Juan, Puerto Rico.