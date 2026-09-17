(P) Infrastructură S5. Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe străzile Ciubotica Cucului și Ilie Guriță

Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe străzile Ciubotica Cucului și Ilie Guriță, unde au fost executate lucrări de reparații la nivelul carosabilului și al trotuarelor.

Intervențiile au vizat remedierea zonelor degradate și îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră și pietonală, contribuind la creșterea gradului de siguranță și confort pentru locuitorii și participanții la trafic din zonă.

Societatea Infrastructură S5 S.A. cu sprijinul și în colaborare cu Primăria S5, continuă programul de intervenții la nivelul Sectorului 5, lucrările fiind realizate punctual, în funcție de necesitățile identificate în teren, cu obiectivul de a menține infrastructura rutieră și pietonală în condiții corespunzătoare de utilizare.