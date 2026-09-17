Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că România preia, pentru al patrulea an consecutiv, comanda misiunii Uniunii Europene de instruire în Republica Centrafricană. În cadrul comunicatului, reprezentanții ministerului explică faptul că preluarea comenzii a fost preluată de ieri.

România va asigura pentru al patrulea an consecutiv comanda misiunii EUTM RCA din Republica Centrafricană. Generalul de brigadă Irinel Apostolescu a preluat miercuri, 16 septembrie, comanda de la generalul Claudiu-Mădălin Tamaș. Ceremonia a avut loc la Camp Moana, în Bangui, în prezența oficialilor din Republica Centrafricană și ai Uniunii Europene.

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„România își continuă angajamentul în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană (EUTM RCA), asigurând, pentru al patrulea an consecutiv, comanda acesteia.

Astfel, generalul de brigadă Irinel Apostolescu a preluat miercuri, 16 septembrie, comanda misiunii de la generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș, în cadrul unei ceremonii militare desfășurate la Camp Moana, în Bangui.

Activitatea s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale Faustin-Archange Touadéra, președintele Republicii Centrafricane, a generalului-locotenent Michiel van der Laan, director general al Statului Major al Uniunii Europene și director al Capacității militare de planificare și conducere (MPCC), precum și a generalului-maior Claudiu-Mihail Sava, locțiitor pentru planificare al șefului Statului Major al Apărării”, anunță MApN.

Ce presupune misiunea militară?

România asigură pentru al patrulea an consecutiv comanda EUTM RCA, contribuind la dezvoltarea capacităților de apărare din Republica Centrafricană. În mandatul său, generalul Claudiu-Mădălin Tamaș a coordonat instruirea și consilierea Forțelor Armate Centrafricane. Au fost consolidate și relațiile cu autoritățile locale și partenerii internaționali. Generalul Irinel Apostolescu va continua activitățile misiunii. EUTM RCA funcționează din 2016 și implică militari din 9 state.

Prin această misiune militară este adusă o contribuție la dezvoltarea și profesionalizarea Forțelor Armate Centrafricane prin consiliere strategică, educație și instruire militară.

„Menținerea comenzii EUTM RCA de România pentru al patrulea an consecutiv reflectă continuitatea contribuției țării noastre la eforturile Uniunii Europene de sprijinire a Republicii Centrafricane, precum și angajamentul pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale partenerilor centrafricani. Pe parcursul mandatului său, generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș a coordonat activitățile misiunii, cu accent pe dezvoltarea capacităților Forțelor Armate Centrafricane (FACA), prin consiliere strategică, formare profesională militară și cursuri de specializare. Totodată, au fost consolidate relațiile de cooperare cu autoritățile centrafricane, cu celelalte misiuni ale Uniunii Europene în zonă și cu partenerii internaționali prezenți în Republica Centrafricană. Preluarea comenzii de generalul de brigadă Irinel Apostolescu asigură continuitatea activităților misiunii și a parteneriatului cu Forțele Armate Centrafricane, în sprijinul procesului de reformă a sectorului de apărare și al consolidării capacităților instituționale ale acestora. EUTM RCA, care funcționează din 2016, este o misiune militară a Uniunii Europene ce contribuie la dezvoltarea și profesionalizarea Forțelor Armate Centrafricane prin consiliere strategică, educație și instruire militară. Misiunea reunește personal militar din nouă state participante, șase state membre ale Uniunii Europene și trei state partenere”, a comunicat Ministerul Apărării Naționale.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)