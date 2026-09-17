Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a propus să obțină un al doilea mandat în fruntea administrației bucureștene. Prim-vicepreședintele PNL a explicat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, de ce ar constitui un avantaj pentru locuitorii Capitalei să-l realeagă în funcție. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Astfel, politicianul susține că bucureștenii vor vedea roadele așteptării care a fost necesară în urma deschiderii simultane a mai multor șantiere.

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Ciucu: Orașul se va transforma

Liberalul a punctat că acum este perioada cea mai grea, însă în timp locuitorii Capitalei vor vedea cu ochii lor rezultatele.

„Vă zic, va merita, orașul se va transforma, va arăta mult mai bine. Va fi o perioadă mai grea acum, peste care vom trece. Dar rezultatul va fi mult, mult mai bun. Continuăm să achiziționăm troleibuze, continuăm să achiziționăm tramvaie. Acum am lansat licitațiile, deci mă ocup”.

Un mandat de 10 ani

În context, liderul liberal a mărturisit că își dorește un al doilea mandat, întrucât unul scurt cum este al său nu îi permite să implementeze toate programele necesare dezvoltării Bucureștiului.

„Eu le-am zis tuturor, treaba mea ca primar general este în mandatul pe care îl am, care este de 2 ani sau de 10 ani cum îmi doresc eu… Eu vreau 10 ani la București, nu vreau 2 ani sau 4 , că nu faci nimic într-un termen scurt. Treaba mea este să scot maxim din mandatul acesta. Dacă va fi de 2 ani, treaba mea va fi să scot maxim din mandatul acesta în 2 ani”.

Cooperare strânsă cu primarii de sector

O soluție pentru a-și continua mandatul este cooperarea cu primarii de sector, a mai explicat Ciucu.