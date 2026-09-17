USR vrea două guverne minoritare succesive, conduse de un tehnocrat, dar insistă și pe alegeri anticipate. Dominic Fritz: Suntem gata să guvernăm

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul pe care îl conduce este dispus să accepte și alt premier nominalizat de Nicușor Dan, dacă Siegfried Mureșan nu este acceptat. Întrebat dacă varianta de premier, Alexandru Nazare i se pare potrivită, Fritz a spus că nu vrea să speculeze ci a insistat pe formula a două guverne minoritate succesive, conduse de un tehnocrat, dar primul executiv să fie de centru- dreapta. Dacă Parlamentul nu va susține niciuna dintre aceste propuneri, liderul USR a adus în discuție alegerile anticipate despre care a spus că trebuie să fie o oportunitate reală nu o opțiune.

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„Am venit cu frustrările oamenilor, că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR nu se mai termină. Este un blocaj resimțit de întreaga societate. Tocmai de aceea, USR vrea să facă parte din soluții. Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând, am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe Mureșan și nici propunerea PSD, atunci, evident, suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte. Guvernul va trebui să fie unul coerent, care poate să facă reformele necesare pentru ca românii să fie mai bine. Ne menținem propunerea de a avea două guverne minoritare, USR-PNL-UDMR, și apoi ar putea să vină PSD. Ăsta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă. Capacitatea Parlamentului de a vota un guvern se votează în Parlament, la vot. De aceea, credeam că este important să existe acest test după aceste cinci luni, să avem o nominalizare, să vedem dacă acel om reușește să formeze o majoritate. Alegerile anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică în textul Constituției, ci o situație reală, în cazul în care cei responsabili, PSD și AUR, nu găsesc o soluție. Cam asta am discutat. În continuare, USR este gata să guverneze”, a declarat Dominic Fritz.

Lideril USR spune și în ce condiții ar vota un guvern tehnocrat.

„Noi nu am luat o decizie formală, așteptăm nominalizarea premierului. Nu este un secret că convingerea noastră este că decizia politică și responsabilitatea politică trebuie să fie în aceeași încăpere. În accepțiunea noastră, ar funcționa un premier tehnocrat cu cele două guverne minoritare succesive”, a declarat liderul USR.

Din delegația USR, condusă de președintele partidului, Dominic Fritz, au făcut parte ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul demis Radu Miruță, ministru al Apărării, senatoarea Cynthia Păun, deputatul Adrian Echert și deputatul Cezar Drăgoescu.

Anterior, șeful statului a discutat cu PSD, AUR și PNL.