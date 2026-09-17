Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat, astăzi, la Cotroceni cu Nicușor Dan și a transmis că UDMR este pregătit să voteze un guvern, dacă PSD și PNL îl vor susține. Acesta a mai spus că învestirea unui guvern politic nu va fi posibilă fără voturi „din partea cealaltă”. Acesta a dă de înțeles că un guvern politic nu va avera șanse de numire fără sprijinul AUR.

„UDMR este pregătit să voteze un guvern dacă PSD și PNL îl vor susține. E important ca aceste forțe, împreună, să voteze un guvern, să nu fie nevoie de alte voturi. Din declarațiile de până acum, pare că un guvern politic nu va avea majoritate fără susținere din partea cealaltă. Rămâne varianta unui guvern de specialiști. Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează. Nu e de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament. Asta înseamnă că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Nu ar trebui să fie prima opțiune. Preocuparea noastră e mare să dăm un guvern stabil, cu puteri depline. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului”, a spus Kelemen Hunor.

Cum vede Kelemen Hunor formarea unui guvern tehnocrat

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă a vorbit cu președintele despre posibilitatea unui guvern tehnocrat și a explicat că „e una dintre posibilități” și că un astfel de premier trebuie să nu se lase „aburit cu basme”.

„Da, m-a întrebat și am răspuns. Depinde de premier și depinde de miniștrii tehnocrați. Trebuie să fie un om care nu poate să fie aburit cu basme despre bani și despre buget. Țara, din păcate, este captivă în acest blocaj.”

Liderul UDMR a mai subliniat că viitorul premier trebuie să aibă capacitatea de a comunica cu partidele.

„Dacă vrem să avem un guvern format din specialiști, dar în continuare premierul desemnat, votat, trebuie să aibă capacitatea de a comunica cu partidele. Nu trebuie o majoritate conjuncturală. Premierul trebuie să aibă capacitatea de a comunica cu partidele”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a evidețiat însă ideea că un eventual guvern tehnocrat va trebui să fie alcătuit din oameni cu experiență în administrație și guvern, eventual cu scretari de stat din diverse ministere

„Am spus că e una dintre posibilități dacă vrem să avem un guvern format din specialiști, oameni care știu administrația, care au experiența necesară”, a explicat Hunor.