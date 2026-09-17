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Apariție inedită la negocierile de la Cotroceni. Vestimentația liderului UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția asistenței

Luiza Dobrescu
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Atmosfera sobră de la Palatul Cotroceni a fost destinsă astăzi la negocierile dintre președintele Nicușor Dan și delegația UDMR, la apariția liderului Kelemen Hunor. Acesta a putut fi observat purtând o cravată cu cățeluși, la costumul bleumarin pe care l-a ales să-l îmbrace la discuțiile cu președintele. Acest lucru a atras atenția și jurnaliștilor care l-au întrebat pe Hunor despre proveniența accesoriului.

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Kelemen Hunor a purtat joi o cravată cu cățeluși la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. A fost singurul lider politic care a ales să poarte un astfel de accesoriu, despre care a spus că l-a cumpărat din Statele Unite ale Americii. Din imaginile figurinelor de pe cravată, ar fi vorba despre un câine rasa brac german.

„După urși, cățeii…Ieri am avut cu urșii…Uitați nu e cățel de polițist…Nu-s vaci, nu, nu..Tanczos e cu ferma”, a glumit cu jurnaliștii liderul UDMR.

„Un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani și deficit”

Liderul UDMR a făcut și portretul viitorului premier și a prezentat care ar trebui să fie calitățile persoanei pe care Nicușor Dan trebuie să o nominalizeze pentru a forma viitorul executiv.

„Trebuie să aibă autoritate în guvern, că fără asta nu se poate, trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice fiind că fără asta nu poate trece proiectele de legi și fără asta proiectele vor fi făcute zob și trebuie să aibă experiență politică, fiindcă fără asta nu poate face nimic. Trebuie să țină cont de deficit, de starea eocnomică a României. Trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani și deficit”, a spus Kelemen Hunor.

Sursa video: Euronews

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