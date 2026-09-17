Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskr, a emis, joi, un decret prin care l-a numit pe Anton Kovalski, șeful Parchetului regional din Hmelnițki, în funcția de procuror general interimar al Ucrainei, relatează „Ukrainska Pravda”.

„În temeiul articolului 11.2 din Legea Ucrainei privind regimul juridic al stării de urgență, decretez prin prezenta: lui Anton Kovalski i se încredințează îndeplinirea atribuțiilor de procuror general.”, se arată în Decretul prezidențial nr. 946/2026, precizează publicația.

„Ukrainska Pravda” a aflat anterior că șefii parchetelor regionale din Hmelnitski și Dnipropetrovsk se numărau printre principalii candidați la funcția de procuror general al Ucrainei.

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Publicația „Ukrainska Pravda” a relatat pe 15 septembrie că, potrivit surselor sale, Kovalski era principalul candidat la funcția de procuror general. Un alt candidat la această funcție este Valeri Prikhozhanov, procurorul-șef al regiunii Dnipropetrovsk, a relatat „Ukrainska Pravda”.

Potrivit presei din Ucraina, Kovalski, care activează în cadrul parchetului regional din Hmelnițki din 2011, ar putea fi numit în cele din urmă procuror general.

Anterior, acesta a fost procuror-șef adjunct al regiunii Vinnitsia între 2020 și 2021 și procuror-șef al regiunii Cernăuți între 2021 și 2025.

Reamintim că fostul procuror general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a fost demis de Parlament pe 15 septembrie, pe fondul unui scandal major de corupție.

Tot scandalul a început, însă, pe 5 septembrie, când cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina, NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAPO (Procuratura Specială Anticorupție), au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Aceștia au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

Pe 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În seara de duminică 13 septembrie, spre luni 14 septembrie, Ruslan Kravcenko, a părăsit țara. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că procurorul general a plecat la Paris pentru cinci zile pentru a participa la un eveniment privind copiii din Ucraina. Însă organizatorii au declarat pentru Kyiv Independent că nu se așteptau ca acesta să participe, ceea ce a întărit suspiciunile că această călătorie a fost doar un pretext pentru a părăsi Ucraina și a evita eventualele acuzații.

Potrivit Centrului de Acțiune Anticorupție din Ucraina, Kravcenko a semnat o ordonanță privind punerea sub învinuire a directorului Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Kryvonos, în schimbul posibilității de a părăsi țara, pe 13 septembrie.

Acuzațiile aduse împotriva lui Semen Kryvonos, șeful Biroului Național Anticorupție, și a unui „colaborator apropiat” al lui Oleksandr Klymenko, șeful Parchetului Special Anticorupție (SAPO), al cărui nume nu a fost dezvăluit, au fost considerate de mulți oficiali din Ucraina mai degrabă o „răzbunare meschină“ decât o căutare a dreptății, scrie Kyiv Independent.

Acuzațiile au fost retrase de Parchetul General în seara zilei de 14 septembrie, iar Kravcenko a fost demis de Parlament a doua zi.

Pe 15 septembrie, Zelenski a semnat un decret prin care l-a demis pe Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general.