Prima pagină » Știri externe » Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul

Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul

Melania Agiu
Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskr, a emis, joi, un decret prin care l-a numit pe Anton Kovalski, șeful Parchetului regional din Hmelnițki, în funcția de procuror general interimar al Ucrainei, relatează „Ukrainska Pravda”.

„În temeiul articolului 11.2 din Legea Ucrainei privind regimul juridic al stării de urgență, decretez prin prezenta: lui Anton Kovalski i se încredințează îndeplinirea atribuțiilor de procuror general.”, se arată în Decretul prezidențial nr. 946/2026, precizează publicația.

„Ukrainska Pravda” a aflat anterior că șefii parchetelor regionale din Hmelnitski și Dnipropetrovsk se numărau printre principalii candidați la funcția de procuror general al Ucrainei.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Publicația „Ukrainska Pravda” a relatat pe 15 septembrie că, potrivit surselor sale, Kovalski era principalul candidat la funcția de procuror general. Un alt candidat la această funcție este Valeri Prikhozhanov, procurorul-șef al regiunii Dnipropetrovsk, a relatat „Ukrainska Pravda”.

Potrivit presei din Ucraina, Kovalski, care activează în cadrul parchetului regional din Hmelnițki din 2011, ar putea fi numit în cele din urmă procuror general.

Anterior, acesta a fost procuror-șef adjunct al regiunii Vinnitsia între 2020 și 2021 și procuror-șef al regiunii Cernăuți între 2021 și 2025.

Reamintim că fostul procuror general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a fost demis de Parlament pe 15 septembrie, pe fondul unui scandal major de corupție.

Tot scandalul a început, însă, pe 5 septembrie, când cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina, NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAPO (Procuratura Specială Anticorupție), au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Aceștia au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

Pe 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În seara de duminică 13 septembrie, spre luni 14 septembrie, Ruslan Kravcenko, a părăsit țara. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că procurorul general a plecat la Paris pentru cinci zile pentru a participa la un eveniment privind copiii din Ucraina. Însă organizatorii au declarat pentru Kyiv Independent că nu se așteptau ca acesta să participe, ceea ce a întărit suspiciunile că această călătorie a fost doar un pretext pentru a părăsi Ucraina și a evita eventualele acuzații.

Potrivit Centrului de Acțiune Anticorupție din Ucraina, Kravcenko a semnat o ordonanță privind punerea sub învinuire a directorului Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Kryvonos, în schimbul posibilității de a părăsi țara, pe 13 septembrie.

Acuzațiile aduse împotriva lui Semen Kryvonos, șeful Biroului Național Anticorupție, și a unui „colaborator apropiat” al lui Oleksandr Klymenko, șeful Parchetului Special Anticorupție (SAPO), al cărui nume nu a fost dezvăluit, au fost considerate de mulți oficiali din Ucraina mai degrabă o „răzbunare meschină“ decât o căutare a dreptății, scrie Kyiv Independent.

Acuzațiile au fost retrase de Parchetul General în seara zilei de 14 septembrie, iar Kravcenko a fost demis de Parlament a doua zi.

Pe 15 septembrie, Zelenski a semnat un decret prin care l-a demis pe Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
12:55
Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
FLASH NEWS Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
11:50
Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
CONTROVERSĂ Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol
11:46
Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol
FLASH NEWS Mark Rutte, avertisment sumbru pentru Europa: „NATO se confruntă cu cel mai periculos context de securitate dintr-o generație”
11:07
Mark Rutte, avertisment sumbru pentru Europa: „NATO se confruntă cu cel mai periculos context de securitate dintr-o generație”
REACȚIE Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
10:22
Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
ANALIZA de 10 Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
10:00
Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
Mediafax
Bolojan, condiții pentru viitorul Guvern: Ce îi cere noului premier, „indiferent cine va fi nominalizat”
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este pregătit să preia guvernarea”
Click
Scandal în familia regală! Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Cercetătorul care a „întinerit” celulele. Poate descoperirea lui Shinya Yamanaka să inverseze îmbătrânirea?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008

Cele mai noi

Trimite acest link pe