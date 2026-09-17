Consiliul de Stat al Belgiei a stabilit că Trezoreria federală nu avea competența legală de a decide deblocarea activelor rusești înghețate. În acest sens, hotărârea poate afecta sute de decizii luate în ultimii ani. Altfel, activele nu vor fi deblocate automat.

Banca rusă BCS a contestat blocarea activelor sale de la Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Fondurile au fost înghețate după sancțiunile Uniunii Europene din iunie 2022 împotriva Depozitarului Național de Decontare al Rusiei (NSD), prin care BCS își păstra activele la Euroclear, arată Mediafax, care citează The Brussels Times.

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Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate

BCS își păstra titlurile și fondurile la Euroclear prin intermediul NSD. În iulie 2024, banca a cerut deblocarea activelor, dar Trezoreria belgiană a respins solicitarea. Ulterior, BCS a contestat decizia la Consiliul de Stat. Regulile Uniunii Europene cer Belgiei să aibă o autoritate competentă pentru cererile de deblocare a activelor înghețate. Atribuția a fost dată ministrului Finanțelor și delegată ulterior Trezoreriei. Consiliul de Stat a considerat că delegarea a fost formulată „prea vag și prea larg”.

Cazul BCS nu este unul izolat. Înghețarea activelor prin NSD a dus la sute de cereri de deblocare. Decizia Consiliului de Stat pune sub semnul întrebării și legalitatea hotărârilor anterioare ale Trezoreriei.

Decizia nu înseamnă deblocarea automată a activelor. Acest aspect creează incertitudini privind viitoarele cereri și deciziile deja luate. Ministrul Finanțelor, Jan Jambon, a anunțat că Belgia analizează hotărârea și, altfel, alte decizii ale Trezoreriei ar putea fi contestate. Acest aspect poate avea loc dacă Belgia nu își va schimba cadrul juridic. Cea mai mare parte din cele aproximativ 200 de miliarde de euro în active rusești înghețate în Europa se află la Euroclear.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ