(P) Legătura dintre sănătatea dinților și bolile de inimă

În general, când ne gândim la sănătatea orală, ne gândim la carii, dinți stricați, poate o gingie inflamată sau o extracție. Puțini dintre noi asociem sănătatea dinților cu starea inimii. Și totuși, tot mai multe studii arată o legătură directă între bolile gingivale și riscul de afecțiuni cardiovasculare. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în gură… nu rămâne doar în gură.

În acest articol, îți explicăm simplu și clar cum poate o problemă aparent minoră în cavitatea bucală să crească riscul de infarct, accident vascular cerebral sau hipertensiune arterială. Nu e o exagerare – e realitatea dovedită științific.

Ce înseamnă, de fapt, „sănătatea orală”?

Sănătatea orală nu înseamnă doar dinți curați și respirație proaspătă. Înseamnă:

Gingii sănătoase, fără inflamații sau sângerări, care pot fi semne de paradontoză avansată

Absența cariilor sau a infecțiilor dentare

Un echilibru bacterian bun în cavitatea bucală

Mușcătură și masticație corectă

Lipsa durerilor, a disconfortului sau a mobilității dentare



Gura este una dintre cele mai populate zone din corp în ceea ce privește bacteriile. Într-o gură sănătoasă, aceste bacterii sunt ținute sub control de sistemul imunitar și de o igienă orală corectă. Însă când acest echilibru este perturbat, bacteriile încep să se înmulțească, să pătrundă în țesuturile gingivale și, de acolo, în fluxul sangvin.

Ce legătură are gingivita cu inima?

Gingivita este o inflamație a gingiilor provocată de acumularea de placă bacteriană. Dacă nu este tratată la timp într-o clinica stomatologica, gingivita evoluează în parodontită – o boală care afectează țesuturile de susținere ale dintelui și poate duce la pierderea dinților.

Dar problemele nu se opresc aici. În timpul procesului inflamator, bacteriile și toxinele eliberate de acestea pot ajunge în sânge. Odată ajunse acolo, pot contribui la formarea plăcilor de aterom (depuneri de grăsime) pe pereții arterelor. Acest proces se numește ateroscleroză și este un factor major de risc pentru:

Infarct miocardic

Accident vascular cerebral

Hipertensiune arterială

Endocardită bacteriană (o infecție a valvelor inimii)



Ce spun studiile medicale?

Cercetările din ultimele decenii au confirmat o legătură puternică între parodontită și afecțiunile cardiovasculare. Persoanele cu boli gingivale moderate sau severe au un risc cu până la 2-3 ori mai mare de a suferi un eveniment cardiovascular major, cum ar fi un infarct sau un AVC.

Un studiu publicat în Journal of the American Heart Association a arătat că persoanele cu parodontită au nivele mai ridicate de marker inflamator (proteina C reactivă), un indicator frecvent asociat cu riscul cardiac.

Altă cercetare făcută pe pacienți cu afecțiuni cardiace a arătat că peste 70% dintre aceștia sufereau și de forme avansate de boală parodontală.

Semne că sănătatea ta orală poate influența inima

Nu trebuie să aștepți simptome grave ca să te îngrijorezi. Iată câteva semnale care merită luate în serios:

Gingii roșii, inflamate, care sângerează la periaj sau la atingere

Miros neplăcut persistent al respirației

Retragerea gingiilor, cu expunerea rădăcinilor dentare

Dinți mobili sau durere la mestecat

Senzația de puls sau presiune în zona gingiilor

Dacă ai unul sau mai multe dintre aceste simptome, o vizită la medicul dentist nu mai este doar despre estetică sau disconfort, ci poate fi o măsură de prevenție pentru întreaga sănătate.

De ce e important controlul stomatologic regulat

Un control dentar de rutină (la fiecare 6 luni) poate depista din timp:

Gingivita în faza incipientă

Tabloul parodontal

Cariile invizibile cu ochiul liber

Zonele de acumulare bacteriană profundă

Alte afecțiuni care pot crește inflamația generală a organismului

Pe lângă detartraj și periaj profesional, medicul stomatolog poate evalua riscul tău general și îți poate recomanda inclusiv analize de sânge, dacă suspectează o legătură cu probleme cardiace.

Ce poți face pentru a reduce riscurile?

Să previi este de cele mai multe ori mai simplu și mai ieftin decât să tratezi. Iată ce poți face, concret:

1. Igienă orală zilnică riguroasă

Periază-te de două ori pe zi, minimum 2 minute

Folosește ață dentară zilnic

Completează rutina cu apă de gură antibacteriană



2. Vizite regulate la dentist

Programează control de rutină la 6 luni

Nu aștepta să doară – parodontoza, în special, nu doare în primele faze

Fă detartraj și periaj profesional măcar o dată pe an



3. Ai grijă la semnele mici

Gingia sângerează? Nu ignora.

Simți dinții ușor mobili? Programează un consult.

Ți-a apărut o durere difuză la mestecat? Caută cauza cât mai devreme.



4. Adoptă un stil de viață prietenos cu inima (și cu gingiile)

Renunță la fumat

Redu consumul de zahăr și alimente procesate

Dormi suficient

Gestionează stresul

Hidratează-te corect

Fă mișcare zilnică



Sănătatea orală – o parte esențială din sănătatea generală

Nu putem vorbi despre prevenție cardiologică fără să includem cavitatea bucală în ecuație. Poate părea banal, dar o carie netratată sau o inflamație gingivală cronică poate genera un efect în lanț, care afectează întreg organismul.

Medicii stomatologi și cardiologii colaborează tot mai des în cazurile complexe – pentru că și medicina a înțeles că organismul nu funcționează pe bucăți izolate.

Când ar trebui să te îngrijorezi

Consultă un medic stomatolog cât mai curând, dacă:

Gingia ta sângerează frecvent

Ai respirație urât mirositoare, în ciuda igienei

Ai fost diagnosticat cu boli de inimă și nu ai fost la dentist de mult

Ai antecedente în familie de afecțiuni cardiovasculare

Ai peste 35 de ani și nu ai făcut un control stomatologic în ultimul an



Concluzie

Un zâmbet sănătos nu este doar o chestiune de estetică. Este o poartă directă către sănătatea generală – și mai ales către inimă. O simplă inflamație netratată poate duce, în timp, la probleme de sănătate majore.

Așa că, dacă îți pasă de sănătatea ta, nu te limita la a merge la medicul de familie sau la cardiolog. Fă-ți o programare și la dentist. Pentru că o inimă puternică începe, uneori, cu o gingie sănătoasă.