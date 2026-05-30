(P) Maraton de curățenie în Sectorul 5: „Un mediu curat înseamnă o viață mai bună pentru generațiile viitoare”

Maraton de curățenie în Sectorul 5. Echipele Salubrizare 5 s-au mobilizat într-un maraton de curățenie menit să acopere fiecare colț al sectorului. Inițiativa pune accent pe implicare comunitară, responsabilitate față de mediu și construirea unui viitor mai verde pentru locuitorii zonei.

„Împreună pentru un Sector 5 mai curat! Ne pasă de comunitatea noastră și de viitorul ei. De aceea, ne mobilizăm cu energie, responsabilitate și grijă pentru a păstra curat fiecare colț al Sectorului 5.

Împreună facem diferența! Fiecare gest contează. Fiecare zi poate fi mai verde”, este apelul Salubrizare 5.

Împreună – Salubrizare S5 este reprezentată de o echipă unită pentru un scop comun: un sector curat și sănătos.

Responsabilitate – Echipele societății acționează cu respect față de mediu și față de comunitate.

Implicare – Fiecare cetățean poate aduce o schimbare pozitivă în jurul său.

Viitor verde – Un mediu curat înseamnă o viață mai bună pentru noi și pentru generațiile viitoare.

„Hai și tu alături de noi! Împreună pentru un Sector 5 mai curat, mai verde, mai responsabil”, mai transmite compania de salubrizare.

