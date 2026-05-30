Cu ocazia ceremoniei de decorare a Nadiei Comăneci, președintele Nicușor Dan a ținut o cuvântare în care a lăudat cariera gimnastei. La un moment dat, însă, președintele i-a mulțumit că „a rămas o persoană vie”

„Vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie”, îi spune Nicuşor Dan Nadiei Comăneci.

Probabil, președintele a vrut să o felicite pentru faptul că gloria nu a schimbat-o și a rămas activă și dedicată gimnasticii. Ce a ieșit, însă, a fost altceva.

Nadia Comăneci a fost decorată la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a decorat-o sâmbătă pe Nadia Comăneci, la Palatul Cotroceni, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, când aceasta a obţinut cel mai curat 10 din istoria gimnsticii mondiale.

Preşedintele Nicuşor Dan a dorit să transmită sportivei mai multe gânduri de mulţumire, după ceremonia de decorare cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

În discursul pregătit de şeful statului, acesta a transmis sportivei câteva cuvinte de preţuire, din care, probabil, trebuia să reiasă că a rămas activă şi dedicată sportului.

Însă, totul a sunat în cu totul altă formă şi cu un cu totul alt sens.

