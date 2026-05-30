Zborurile au fost suspendate pe aeroportul din München sâmbătă, 30 mai, după ce doi piloți au semnalat că ar fi observat o dronă puțin după ora locală 9:00, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru AFP, relatează BFMTV.

„În coordonare cu controlul aerian german, autoritățile responsabile cu securitatea au decis apoi să închidă pistele”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Un elicopter al poliției și mai multe echipaje au fost desfăşurate în căutarea dronei.

Mai multe zboruri au fost deviate către Stuttgart. Un purtător de cuvânt al aeroportului din Stuttgart nu a putut spune exact câte zboruri au fost afectate. Zborurile către Frankfurt și Nürnberg au fost, de asemenea, deviate.

Potrivit portalului „Flightradar24”, între orele 9 și 10 dimineața, toate zborurile care doreau să ajungă la aeroportul din München s-au întors sau au efectuat circuite de așteptare în jurul capitalei bavareze. Aproximativ 40 de avioane au trebuit să aștepte autorizația de decolare pe cel mai mare aeroport din Bavaria din cauza închiderii – alături de sute, dacă nu mii, de pasageri.

Alarma a fost ridicată în jurul orei locale 10:05, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului. Traficul aerian a fost reluat. Poliția federală, după ce a analizat situația, a stabilit că nu mai există nicio amenințare.

Anul trecut, un număr mare de drone au fost observate pe aeroporturile germane. Potrivit DFS, în 2025 au fost înregistrate deasupra Germaniei 225 de perturbări legate de drone – semnificativ mai multe decât în ​​2024, când au fost înregistrate 161 de incidente.

