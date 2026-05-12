(P) Salubrizare 5: Locuință insalubră din Sectorul 5, igienizată după sesizările locatarilor

Edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, transmite că, în urma sesizărilor primite de la mai mulți cetățeni, echipele de la Salubrizare S5 și DGASPC Sector 5 s-au deplasat la o locuință aflată într-o stare avansată de degradare și insalubritate.

Potrivit primarului Sectorului 5, femeia care locuia în imobil se afla într-o situație dificilă și avea nevoie de sprijin pentru a beneficia din nou de condiții decente de trai. El precizează că intervenția face parte din acțiunile de sprijin dedicate persoanelor vulnerabile și de menținere a condițiilor de salubritate în comunitate.

„Mulțumim echipelor de la Salubrizare S5 și colegilor de la DGASPC Sector 5 pentru implicare. Toți locuitorii Sectorului 5 trebuie să știe că pot apela oricând la noi dacă se confruntă cu situații dificile. Nu judecăm astfel de cazuri și oferim sprijin tuturor celor care au nevoie”, transmite primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

