Ion Cristoiu: „În ultima vreme, se vehiculează în media că Nicușor Dan a optat să îl desemneze pe Tomac în funcția de premier. Aceasta e o dezinformare, iar președintele nu a intervenit să confirme sau să infirme"
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre fenomenul dezinformării și despre modul în care lipsa de comunicare a autorităților poate alimenta apariția zvonurilor și a speculațiilor în spațiul public. Discuția a pornit de la informațiile apărute în ultimele zile privind o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a susținut că dezinformarea poate fi alimentată și de lipsa unor explicații oficiale.

Dacă zvonul era fals, Nicușor Dan putea să dezmintă imediat

Publicistul a dat exemplul informațiilor care au circulat în spațiul public despre o posibilă desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

„În ultima vreme, nu numai pe rețele, ci la toate televiziunile, se vehiculează următoarea știre: Nicușor Dan a optat să desemneze drept candidat pe Eugen Tomac.”, spune el.

Ion Cristoiu consideră că lipsa unei reacții oficiale a contribuit la răspândirea acestor informații.

„De o săptămână se întâmplă asta. A reacționat el de atunci? Să zică: băi, nu-i adevărat.”, afirmă acesta.

Multe dintre speculațiile care circulă în spațiul public sunt generate de lipsa clarificărilor venite din partea celor aflați la putere.

„Dezinformarea, care este un fenomen, apare pe două fonduri. Unu, pe fondul de mister.”, spune publicistul.

Ion Cristoiu: „Știrile false, ipotezele, zvonurile apar acolo unde e un orizont de așteptare”

Ion Cristoiu a adus în discuție și comunicatul privind contractul de lobby anunțat de Administrația Prezidențială.

„La un moment dat ne-a dat un comunicat că a închiriat o firmă, un contract de lobby. Și spune așa, textual, în comunicat: partidele politice parlamentare și-au dat acordul explicit în legătură cu asta.”, afirmă acesta.

Publicistul spune că astfel de formulări ridică întrebări legitime.

„Și eu vin și-ntreb când.”, spune el.

Ion Cristoiu consideră că zvonurile și ipotezele apar mai ales în perioadele în care oamenii așteaptă o decizie importantă și nu primesc suficiente informații oficiale.

„Știrile false, ipotezele, zvonurile apar acolo unde e un orizont de așteptare.”, afirmă acesta.

Invitatul a explicat că interesul pentru numele viitorului premier a alimentat și speculațiile privind Eugen Tomac.

„Dacă noi n-am fi așteptat de la el să ne desemneze premierul, nu cred că cineva ar fi zis că vrea pe Tomac.”, spune Ion Cristoiu.

