Emisarul preşedintelui american Donald Trump, Nick Adams, se află în prima sa vizită în România, la invitaţia liderului AUR, George Simion.

Acesta a participat la “European Awareness Days – European Economic Forum 2026”, un eveniment organizat de Partidul ECR(Conservatorii şi Reformiştii Europeni), de la Cluj-Napoca.

În discursul adresat celor prezenţi în Sala Athena din incinta Grand Hotel Napoca, Nick Adams a mărturisit că aşteptările sale în ceea ce priveşte România au fost cu mult depăşite de realitate.

„În această săptămână am făcut prima mea vizită în România şi am venit aici cu mari aşteptări. Nu numai că mi s-au confirmat, dar au fost şi depăşite. Mi s-a spus că mâncarea este bună şi am aflat că este excelentă. Mi s-a spus că româncele sunt frumoase, dar am aflat că sunt deosebit de frumoase. Ca ţară din UE, unde se vorbeşte limba română, am aflat că, să asculţi vorbindu-se în limba română, este sinonim cu a asculta limbajul iubirii”, a transmis emisarul lui Donald Trump, la evenimentul de la Cluj Napoca.

Emisarul președintelui SUA se află în România, la invitația lui George Simion, care este şi vicepreședinte al partidului ECR.

