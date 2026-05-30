Un anunț imobiliar din Italia a generat numeroase comentarii în mediul online. Costul unui apartament pus în vânzare în Genova a fost comparat cu cel al locuințelor din București și alte orașe din România.

Un apartament de două camere se vinde cu 45.000 de euro în Sampierdarena, Genova.

Vechiul sat pescăresc, devenit acum cartier industrial-portuar, cu peste 42.000 de locuitori, este afectat de declinul demografic.

„Scoruri” mari în Capitală și Cluj

În București, un apartament obișnuit „sare” de 100.000 de euro, depășind uneori chiar și 200.000 de euro.

În Cluj-Napoca, locuințele se vând cu un preț mediu de 3.200 – 3.400 euro pe metru pătrat.

Un apartament cu 2 camere în Cluj, de 50 mp, costă 160.000 euro!

Doar în orașele sărace ale țării, unde declinul industrial și demografic și-a pus puternic amprenta, poți lua locuințe de la 10.000 de euro, în cazuri extreme.

Față de ofertele din București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța sau Sibiu, prețul propus pentru locuința din Genova pare foarte modest.

Cât costă un apartament cu două camere în Genova

„45.000 de euro pe două camere în Genova, Italia? Nu, frate, n-am ce să caut la macaronarii ăia, eu vreau să dau de la 200.000 de euro în sus la mine, în România”, a comentat ironic un internaut, pe platforma Reddit.

„Am nimerit de 1 Mai, acum câțiva ani, în Genova. Erau foarte mulți turiști italieni veniți acolo, orașul fiind considerat o destinație de vizitat. Pentru că era sărbătoare, nu mai găseai cazare sub 250 de euro pe noapte. Greu de crezut că, la acești bani, apartamentul nu este într-o zonă dubioasă”, spune altcineva.

Un alt român afirmă că nu contează doar țara în care se află locuința, ci, în primul rând, zona și oportunitățile oferite de aceasta.

„Și în Ploiești, Slobozia sau Brăila găsești apartamente la 30.000–40.000 de euro, dar și mai scumpe. După doi-trei ani în care lumea nu va mai cumpăra, prețurile vor scădea. Nu își au rostul comparațiile dintre un oraș aproape părăsit din Italia, Spania sau Franța și București, un oraș cu joburi și infrastructură”, adaugă el.

Avertismentul unui român despre Genova: „Prostituție și criminalitate”

Un alt român spune că nu ar trebui să ne luăm casă în Genova, un oraș portuar, cu centru degradat și mulți imigranți.

„Sunt mulți imigranți africani, există prostituție și criminalitate, iar, în general, ar fi riscant să mergi noaptea pe străduțele înguste din anumite zone. Se vede aici o lipsă de dezvoltare economică, o populație locală îmbătrânită și multe magazine modeste, de tip tutungerii, frizerii și alte afaceri mici. Orașul are și muzee, restaurante și baruri bune. Un apartament într-o clădire de calitate ar fi mult mai scump, dar zona nu dă impresia unui loc care să atragă persoane să se mute acolo din alte țări”, afirmă acesta.

