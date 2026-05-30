Coliziune între blindate ale Armatei Române în Sălaj: 11 militari răniți. Cum se simt victimele

Un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 ale Armatei Române s-a produs joi seară pe DN 1C, în județul Sălaj. În urma impactului, 11 militari au fost răniți, fiind necesară intervenția echipajelor medicale.

Coliziune între vehicule militare în timpul deplasării

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cele trei transportoare blindate făceau parte dintr-o coloană militară care se deplasa pe direcția Dej – Baia Mare, în zona localității Bizușa-Băi.

În urma impactului, mai mulți militari au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar zece dintre aceștia au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Cauza probabilă: distanța insuficientă între vehicule

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieșirea din localitatea Bizușa-Băi, județul Sălaj, pe direcția Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare. Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule. În urma incidentului au rezultat 11 militari răniți, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Județean de Urgență Zalău.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru desfășurarea intervenției și efectuarea cercetărilor. Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, precizează Forțele Terestre într-un comunicat.

Militarii răniți, transportați la spitale din Zalău și Cluj-Napoca

Reprezentanții ISU Sălaj au transmis că toți cei 11 militari au fost găsiți conștienți și cooperanți la sosirea echipajelor de salvare.

Opt dintre răniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Zalău, iar alți trei au fost transferați la spitale din Cluj-Napoca pentru investigații medicale de specialitate.