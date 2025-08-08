Prima pagină » Diverse » (P) Ministerul Energiei finanțează centralele fotovoltaice din 34 de unități de învățământ din Sectorul 5

Ioana Zafira
08 aug. 2025, 09:00, Diverse
„Viitorul este verde, motiv pentru care ne dorim ca și Sectorul 5 să beneficieze de proiecte menite să scadă consumul de energie din surse convenționale și să scadă costurile cu utilitățile” spune primarul Vlad Popescu Piedone. 

Primăria Sectorului 5 din capitală a semnat un contract de finanțare pentru instalarea de centrale fotovoltaice în mai multe școli din raza de competență.

„În acest sens, mă bucur să vă anunț că am semnat contractual de finanțare pentru proiectul de instalare a centralelor fotovoltaice pe 34 de unități de învățământ preuniversitar de stat din sector. Proiectul urmează să intre în etapa de implementare.

Mare parte din valoarea totală a proiectului este asigurată de Ministerul Energiei, prin Fondul pentru Modernizare. Implicarea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, în privința tuturor proiectelor importante pentru România, este esențială și vreau să-i mulțumesc pentru colaborare.”

