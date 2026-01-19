(P) MrBit încălzește iarna cu Roata Norocului, 2026x Hit și turneele Drops & Wins

Ianuarie la MrBit înseamnă un upgrade complet al experienței de casino. Roata Norocului abandonează premiile simbolice și trece la gadget-uri de ultimă generație, iar promoția 2026x Hit testează precizia jucătorilor cu un bonus de peste 20.000 RON pentru o singură rotire perfectă, în timp ce Drops & Wins de la Pragmatic Play împarte peste 36 de milioane RON până în martie.

Există două tipuri de seri la casino online: unele, în care te oprești după câteva rotiri, fiindcă ai intrat doar să vezi ce mai e nou și altele, în care rămâi, pentru că platforma ți-a aruncat o provocare concretă sau un premiu care chiar te face curios. În ianuarie, MrBit mizează pe varianta a doua, cu 3 promoții inedite, și anume Roata Norocului, 2026x Hit și ediția de iarnă a Drops & Wins.

Roata care învârte premii serioase

În ianuarie, Roata Norocului de la MrBit vine cu câteva premii suplimentare: iPhone 17 Pro Max, smart TV, espressoare, lingouri de aur masiv de 5g și Apple Watch SE.

De luni până joi, platforma adaugă zilnic câte un premiu nou la roată. Vinerea, sâmbăta și duminica schimbă regulile: un premiu special rămâne disponibil în toate cele trei zile de weekend.

Ideea e simplă și tocmai de asta prinde: te conectezi, învârți și vezi ce pică. Un singur clic poate debloca un gadget care costă câteva mii de lei sau un lingou de aur care nu pierde din valoare.

Totuși, dacă ești nou la MrBit, vei avea partea și de un bonus special de bun venit. Pagina de MrBit bonus la înregistrare îți arată ce primești ca pachet de bun venit și care sunt condițiile de activare.

2026x Hit pune precizia în centrul jocului

Promoția 2026x Hit funcționează până pe 31 ianuarie și caută un singur lucru: să te surprindă cu câștiguri exacte de 2.026 RON, dintr-o singură rotire, la sloturi online pe bani reali. Când cifra asta apare pe ecran, rotirea devine eligibilă pentru un bonus suplimentar de 20.026 RON.

După ce obții câștigul exact, contactezi Asistența Clienți cu o captură clară de ecran care arată suma, după care echipa verifică informația în sistem, și dacă totul e în regulă, bonusul ajunge în cont în maxim 3 zile. Această promoție transformă fiecare rotire într-o șansă de a prinde exact numărul potrivit. Nu contează dacă obții 2.025 RON sau 2.027 RON, trebuie să fie exact 2.026 RON ca să te califici.

Bonusul vine cu un rulaj 1x și poate fi transformat în maximum 20.026 RON bani reali. Promoția se aplică la toate sloturile, dar exclude jocurile de masă, casino live, achizițiile de bonus și rotirile gratuite.

Drops & Wins împarte 36 de milioane RON până în martie

Pragmatic Play aduce Drops & Wins, Ediția Invernală, care rulează de pe 19 noiembrie până pe 4 martie și distribuie un fond total de 36.750.000 RON. Promoția combină două mecanisme: Wheel Drops săptămânale și Turnee Zilnice.

Wheel Drops funcționează așa: joci rotiri cu bani reali pe jocurile participante, colectezi 3 segmente de roată care apar aleatoriu și când completezi roata, o rotești pentru a primi un premiu. Premiile includ multiplicatori de până la 100.000x miza, 20 de rotiri gratuite sau bonus instant, cu un plafon de 500.000 RON în numerar. Fiecare săptămână are un buget de 2.450.000 RON împărțit în 47.000 de premii.

Turneele Zilnice oferă câte 100.000 RON pe zi, împărțite între 500 de premii în numerar. Participi jucând rotiri pe bani reali la jocurile eligibile, acumulezi puncte bazate pe multiplicatorii de câștig, și la sfârșitul zilei primești premii în funcție de poziția din clasament. Locul 1 ia 15.000 RON, locul 2 primește 10.000 RON, iar premiile continuă până la locul 500, care încasează 25 RON.

Înscrierea se face o singură dată pe săptămână prin pop-up-ul promoțional din joc, și te califică automat pentru toate turneele rămase din săptămâna respectivă. Lista jocurilor participante include peste 50 de sloturi Pragmatic Play, de la Gates of Olympus și Sweet Bonanza până la Big Bass și Starlight Princess.

Joacă responsabil. Se aplică T&C. 18+