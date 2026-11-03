Prima pagină » Diverse » (P) Orașul întreg, campania ta: cum funcționează publicitatea pe autobuze în 2026-2027

(P) Orașul întreg, campania ta: cum funcționează publicitatea pe autobuze în 2026-2027

(P) Orașul întreg, campania ta: cum funcționează publicitatea pe autobuze în 2026-2027
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un panou stradal fix acoperă o singură intersecție. Un autobuz colantat traversează, într-o singură zi, zeci de străzi, cartiere și artere comerciale. Pentru brandurile care vor acoperire geografică largă, fără să investească în zeci de locații outdoor separate, publicitatea pe autobuze rămâne una dintre cele mai eficiente soluții de promovare mobilă din România.
Rețelele de transport public din marile orașe ale țării sunt, prin natura lor, medii publicitare de mare anvergură. Doar în București, rețeaua STB înregistrează peste 500 de milioane de călătorii pe an, iar rețelele din Cluj-Napoca, Iași și Brașov adaugă, împreună, alte peste 320 de milioane de călătorii anual. Practic, un brand care alege acest canal de comunicare are acces la unul dintre cele mai mari fluxuri constante de public din spațiul urban românesc.

  1. Acoperire care depășește granițele unui singur cartier

Spre deosebire de panourile outdoor fixe, un autobuz colantat parcurge trasee prestabilite prin oraș, ceea ce înseamnă că mesajul brandului nu este limitat la o singură zonă, ci ajunge succesiv la pietoni, șoferi și călători din stații, pe parcursul întregii zile. Această mobilitate strategică generează o acoperire geografică pe care panourile statice nu o pot oferi la costuri similare.

  1. Prezență națională, nu doar în Capitală

Campaniile de publicitate pe autobuze și troleibuze se pot desfășura în cele mai importante orașe din România: București (STB), Cluj-Napoca (CTP), Timișoara (STPT), Iași (CTP), Brașov (RATBV), Sibiu (Tursib), Craiova (RAT), Ploiești (TCE), Constanța (CTBus), Galați (Transurb), Baia Mare (Urbis) sau Arad (CTP). Pentru brandurile naționale, acest lucru înseamnă posibilitatea de a rula o campanie unitară, adaptată local, în toate piețele relevante din țară.

  1. Impact local pentru afaceri cu targetare punctuală

Publicitatea pe autobuze nu este relevantă doar pentru brandurile mari. Pentru afacerile locale, alegerea liniilor care traversează zonele lor de interes le permite să atragă exact clienții care locuiesc sau lucrează în acele cartiere, la un cost mult mai redus decât alte forme de promovare de masă.

  1. Expunere extinsă și frecvență ridicată de contact

Un mesaj publicitar aplicat pe un autobuz rămâne vizibil continuu, zi de zi, pe parcursul mai multor săptămâni sau luni de campanie, spre deosebire de un spot TV sau o reclamă online, vizibile doar câteva secunde. În plus, persoanele care circulă frecvent pe aceleași rute pot vedea reclama de mai multe ori pe zi, ceea ce crește semnificativ gradul de recunoaștere a brandului.

  1. Flexibilitate totală de format și buget

De la colantarea integrală a caroseriei, până la variante mai accesibile precum brandingul spatelui autobuzului, investiția se adaptează în funcție de numărul de vehicule alese, tipul de colantare și durata campaniei. Această flexibilitate face din publicitatea STB o soluție potrivită atât pentru bugete generoase de lansare națională, cât și pentru campanii locale, punctuale.

Pentru brandurile care vor o acoperire urbană masivă, fără limitările unui panou static, publicitatea pe autobuze rămâne una dintre cele mai eficiente soluții de comunicare mobilă din 2026. Invent Media gestionează integral tot procesul, de la planificarea media și producția materialelor, până la aplicarea colantului și monitorizarea campaniei, aducând în acest canal o experiență de peste 20 de ani pe piața de publicitate indoor și outdoor din România.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câte zile libere vor putea primi femeile și când intră în vigoare legea
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat lingura?
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
TRAGEDIE Cine sunt cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida. Un antreprenor din domeniul tehnologiei și cei 2 copii ai săi, printre victime
10:56
Cine sunt cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida. Un antreprenor din domeniul tehnologiei și cei 2 copii ai săi, printre victime
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru, la lansarea campaniei pentru prima clinică de diabet pediatric din România: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”
10:43
Mirabela Grădinaru, la lansarea campaniei pentru prima clinică de diabet pediatric din România: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”
FINANCIAR Pericolul ascuns din spatele opțiunii „Cumpără acum, plătește mai târziu”. Ce pățești dacă amâni plățile de Black Friday
10:23
Pericolul ascuns din spatele opțiunii „Cumpără acum, plătește mai târziu”. Ce pățești dacă amâni plățile de Black Friday
Gândul de Vreme Când scăpăm de vremea rea? ANM a emis un nou cod portocaliu. Unde va ploua torențial și cum va fi vremea în București
10:12
Când scăpăm de vremea rea? ANM a emis un nou cod portocaliu. Unde va ploua torențial și cum va fi vremea în București
VIDEO Senatoarea Valentina Aldea, „discurs” plin de emoție în Parlament când și-a anunțat trecerea la PSD. Fosta membră POT, sora noii partenere a primarului Daniel Băluță, a pufnit în râs când le-a dat vestea colegilor din Senat
09:59
Senatoarea Valentina Aldea, „discurs” plin de emoție în Parlament când și-a anunțat trecerea la PSD. Fosta membră POT, sora noii partenere a primarului Daniel Băluță, a pufnit în râs când le-a dat vestea colegilor din Senat
UTILE Care este cel mai costisitor animal de companie de crescut acasă. Te costă 3.650 lei lunar
09:49
Care este cel mai costisitor animal de companie de crescut acasă. Te costă 3.650 lei lunar

Cele mai noi

Trimite acest link pe