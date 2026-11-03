(P) Orașul întreg, campania ta: cum funcționează publicitatea pe autobuze în 2026-2027

Un panou stradal fix acoperă o singură intersecție. Un autobuz colantat traversează, într-o singură zi, zeci de străzi, cartiere și artere comerciale. Pentru brandurile care vor acoperire geografică largă, fără să investească în zeci de locații outdoor separate, publicitatea pe autobuze rămâne una dintre cele mai eficiente soluții de promovare mobilă din România.

Rețelele de transport public din marile orașe ale țării sunt, prin natura lor, medii publicitare de mare anvergură. Doar în București, rețeaua STB înregistrează peste 500 de milioane de călătorii pe an, iar rețelele din Cluj-Napoca, Iași și Brașov adaugă, împreună, alte peste 320 de milioane de călătorii anual. Practic, un brand care alege acest canal de comunicare are acces la unul dintre cele mai mari fluxuri constante de public din spațiul urban românesc.

Acoperire care depășește granițele unui singur cartier

Spre deosebire de panourile outdoor fixe, un autobuz colantat parcurge trasee prestabilite prin oraș, ceea ce înseamnă că mesajul brandului nu este limitat la o singură zonă, ci ajunge succesiv la pietoni, șoferi și călători din stații, pe parcursul întregii zile. Această mobilitate strategică generează o acoperire geografică pe care panourile statice nu o pot oferi la costuri similare.

Prezență națională, nu doar în Capitală

Campaniile de publicitate pe autobuze și troleibuze se pot desfășura în cele mai importante orașe din România: București (STB), Cluj-Napoca (CTP), Timișoara (STPT), Iași (CTP), Brașov (RATBV), Sibiu (Tursib), Craiova (RAT), Ploiești (TCE), Constanța (CTBus), Galați (Transurb), Baia Mare (Urbis) sau Arad (CTP). Pentru brandurile naționale, acest lucru înseamnă posibilitatea de a rula o campanie unitară, adaptată local, în toate piețele relevante din țară.

Impact local pentru afaceri cu targetare punctuală

Publicitatea pe autobuze nu este relevantă doar pentru brandurile mari. Pentru afacerile locale, alegerea liniilor care traversează zonele lor de interes le permite să atragă exact clienții care locuiesc sau lucrează în acele cartiere, la un cost mult mai redus decât alte forme de promovare de masă.

Expunere extinsă și frecvență ridicată de contact

Un mesaj publicitar aplicat pe un autobuz rămâne vizibil continuu, zi de zi, pe parcursul mai multor săptămâni sau luni de campanie, spre deosebire de un spot TV sau o reclamă online, vizibile doar câteva secunde. În plus, persoanele care circulă frecvent pe aceleași rute pot vedea reclama de mai multe ori pe zi, ceea ce crește semnificativ gradul de recunoaștere a brandului.

Flexibilitate totală de format și buget

De la colantarea integrală a caroseriei, până la variante mai accesibile precum brandingul spatelui autobuzului, investiția se adaptează în funcție de numărul de vehicule alese, tipul de colantare și durata campaniei. Această flexibilitate face din publicitatea STB o soluție potrivită atât pentru bugete generoase de lansare națională, cât și pentru campanii locale, punctuale.

Pentru brandurile care vor o acoperire urbană masivă, fără limitările unui panou static, publicitatea pe autobuze rămâne una dintre cele mai eficiente soluții de comunicare mobilă din 2026. Invent Media gestionează integral tot procesul, de la planificarea media și producția materialelor, până la aplicarea colantului și monitorizarea campaniei, aducând în acest canal o experiență de peste 20 de ani pe piața de publicitate indoor și outdoor din România.