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Pericolul ascuns din spatele opțiunii „Cumpără acum, plătește mai târziu”. Ce pățești dacă amâni plățile de Black Friday

Pericolul ascuns din spatele opțiunii „Cumpără acum, plătește mai târziu
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Black Friday 2026 bate la ușă sau chiar a început la unele branduri, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm duși de val în privința cumpărăturilor.

Opțiunea „Cumpără acum, plătește mai târziu”, celebra BNPL – Buy Now, Pay Later, pare ideală pentru cei care vor să facă achiziții de Black Friday, dar nu dispun de resursele financiare în integralitate.

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Aceste oferte ascuns însă capcane, precum acumularea unor datorii mascate, penalități usturătoare pentru întârzieri și riscul de a fi raportat, desigur, la Biroul de Credit, dacă nu plătești la timp.

Ceea ce pornește ca o metodă simplă de a eșalona costurile (ratele) se poate transforma într-un efect de „avalanșă” pentru bugetul familiei tale.

Ce pățești dacă folosești metoda BNPL și nu plătești sumele la timp

În primul rând, vei avea parte de penalități și dobânzi ridicate. Deși cele mai multe servicii de creditare promovează o perioadă de grație de 30 de zile cu dobândă zero, depășirea scadenței activează automat comisioane de întârziere fixe sau dobânzi penalizatoare zilnice care pot depăși costul unui credit bancar standard.

De asemenea, riști raportarea la Biroul de Credit, deoarece mulți furnizori de servicii BNPL din România colaborează cu instituții financiare licențiate. Întârzierile mari îți vor „nimici” scoringul bancar (FICO) și nu vei mai putea obține pe viitor un credit imobiliar sau de nevoi personale.

În cele din urmă, se poate ajunge chiar la blocarea contului și executarea silită. Dacă refuzi sau amâni plata pe termen lung, contul tău pe platforma respectivă va fi suspendat, iar datoria va ajunge la firmele de recuperare creanțe, urmând procedurile legale de executare silită.

Capcanele psihologice de tip Black Friday

Black Friday ne ademenește cu o ofertă de nerefuzat: doar în acel moment putem cumpăra produsul X la un preț redus considerabil.

Totuși, ar trebui să ne gândim la finanțele noastre, înainte să facem achiziția. Există așa-numită „iluzie a accesibilității”, o rată mică (de exemplu, 40 de lei pe lună) face ca un produs banal să pară o afacere foarte bună. Cumpărătorii umplu coșul cu produse, impulsiv, pe care nu și le-ar fi permis „cu banii jos”.

Micro-ratele ascund „ceața financiară”, pentru că, dacă o singură rată mică nu ne sperie, 5-6 achiziții diferite prin BNPL efectuate în aceeași zi de Black Friday vor genera o sumă totală lunară care ne va tăia semnificativ din salariu.

O altă greșeală este suprapunerea scadențelor. Combinarea BNPL cu descoperitul de cont (overdraft) sau cardurile de credit clasice generează un cerc vicios de reîmprospătare a datoriilor.

Sfatul economiștilor este simplu: apelează la serviciile de plată amânată doar dacă ai deja banii necesari în cont, dar vrei să verifici produsul înainte ca banii să fie retrași definitiv, ori dacă ești 100% sigur că la data scadenței vei avea veniturile necesare pentru a stinge datoria integral.

O altă regulă de aur este plata anticipată a oricărui credit, condiție în care respectivul împrumut chiar devine un ajutor, nu o capcană fără ieșire, care va secătui la nesfârșit bugetul tău.

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