Senatoarea Valentina Aldea, „discurs” plin de emoție în Parlament când și-a anunțat trecerea la PSD. Fosta membră POT, sora noii partenere a primarului Daniel Băluță, a pufnit în râs când le-a dat vestea colegilor din Senat

Cinci senatori din fostele grupuri parlamentare POT și S.O.S. România și-a anunțat luni, 2 noiembrie, afilierea la Partidul Social Democrat. Este vorba de Ionel Carp și Cristian Belm, aleși, în decembrie 2024, pe listele S.O.S, respectiv de Liviu Sorin Robe, Robert Daniel Ghiță și, nu în ultimul rând, Valentina-Mariana Aldea, aleși pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT). În momentul în care se pregătea să facă marele anunț în plenul Senatului, fosta senatoare POT nu și-a putut stăpâni tracul și a pufnit în râs din cauza emoțiilor. Încurajată de colegii parlamentari, noua membră PSD a reușit, în cele din urmă, să dea vestea noului transfer politic.

De altfel, Valentina Aldea este sora Iulianei Patriciei Aldea, noua parteneră a primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, alături de care edilul a apărut public la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, petrecere la care naș a fost liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

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Fosta senatoare POT a pufnit în râs fix în momentul în care pronunța numele partidului căruia i s-a alăturat

După ce a primit cuvântul de la președintele Senatului, Mircea Abrudean, fosta senatoare din Partidul Oamenilor Tineri – grup parlamentar desființat în mai 2025 – nu a ezitat să facă direct anunțul afilierii la PSD.

Totuși, exact când urma să rostească numele partidului, Valentina Aldea s-a simțit copleșită de emoții și nu și-a putut stăpâni râsul nervos, motiv pentru care și-a întrerupt discursul și l-a reluat de la început.

În momentul în care au văzut că noua senatoare PSD este copleșită de emoții, mai mulți parlamentari i-au transmis „curaj, doamnă, curaj”.

„Stimați colegi, astăzi vă anunț că mă voi transfera la… (Curaj, doamnă, curaj!) Stimați colegi, începând de astăzi, mă voi afilia grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc”, a anunțat Valentina Aldea în plenul Senatului.

Valentina Aldea este sora noii iubite a lui Daniel Băluță, care l-a însoțit pe primarul Sectorului 4 la botezul de lux al fiului lui Alfred Simonis

Liderii PSD s-au reunit în seara zilei de sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara, unde președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și-a botezat cel de-al treilea fiu. Naș a fost chiar liderul partidului, Sorin Grindeanu, iar la petrecere nu a lipsit niciunul dintre miniștrii PSD din Guvern.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost însoțit la eveniment de o tânără în vârstă de 27 de ani. Este vorba de Iuliana Patricia Aldea, sora fostei senatoare POT.

Potrivit informațiilor prezentate de News18.ro, legătura dintre edilul bucureștean și Patricia Aldea nu s-a născut recent și era deja cunoscută în cercul restrâns al social-democratului. În vremea în care Daniel Băluță punea discret punct căsătoriei de peste 20 de ani cu soția sa – alături de care are o fiică în vărstă de 18 ani – cei doi ar fi fost plecați într-o vacanță.

Mai mult, Patricia Aldea a fost numită, în anul 2025, în funcția de președinte a Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București (CMIPB), o entitate strategică aflată în subordinea Primăriei Municipiului București.