Când scăpăm de vremea rea? ANM a emis un nou cod portocaliu. Unde va ploua torențial și cum va fi vremea în București

Ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi scăzute. Acesta este tabloul general al utimelor zile. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat ploi însemnate cantitativ, de până la 60 l/mp.

Sunt în vigoare 2 coduri emise de ANM – unul galben și unul portocaliu. Sunt valabile până în data de 4 noiembrie, la ora 10:00.

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Cod galben – în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp. În cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h, anunță meteorologii ANM.

– Cod portocaliu – în județul Constanța va continua să ploua și se vor acumula cantități de apă de 30…50 l/mp.

Vânt puternic și ploi torențiale în București

În intervalul 03 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru ploi însemnate cantitativ.

În intervalul 03 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

De asemenea, este valabilă și o informare meteorologică emisă de ANM.

ANM: Temperaturi înregistrate în România, la ora 07:00

În această dimineață, la ora 07:00, cerul a fost acoperit în toată țara. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, acolo unde termometrele au arătat 1 grad Celsius.

Cea mai ridicată temperatură a fost de doar 13 grade și s-a înregistrat la Sulina.

Gândul prezintă harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, conform ANM.