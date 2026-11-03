Când scăpăm de vremea rea? ANM a emis un nou cod portocaliu. Unde va ploua torențial și cum va fi vremea în București

Ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi scăzute. Acesta este tabloul general al utimelor zile. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat ploi însemnate cantitativ, de până la 60 l/mp.
Sunt în vigoare 2 coduri emise de ANM – unul galben și unul portocaliu. Sunt valabile până în data de 4 noiembrie, la ora 10:00.
În intervalul 03 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru ploi însemnate cantitativ.
În intervalul 03 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului.
De asemenea, este valabilă și o informare meteorologică emisă de ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, cerul a fost acoperit în toată țara. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, acolo unde termometrele au arătat 1 grad Celsius.
Gândul prezintă harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, conform ANM.
La aceeași oră, în București au fost 8 grade și cer acoperit.