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Când scăpăm de vremea rea? ANM a emis un nou cod portocaliu. Unde va ploua torențial și cum va fi vremea în București

Când scăpăm de vremea rea? ANM a emis un nou cod portocaliu. Unde va ploua torențial și cum va fi vremea în București
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Ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi scăzute. Acesta este tabloul general al utimelor zile. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat ploi însemnate cantitativ, de până la 60 l/mp.

Sunt în vigoare 2 coduri emise de ANM – unul galben și unul portocaliu. Sunt valabile până în data de 4 noiembrie, la ora 10:00.

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  • Cod galbenîn județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp. În cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h, anunță meteorologii ANM.
  • Cod portocaliu –  în județul Constanța va continua să ploua și se vor acumula cantități de apă de 30…50 l/mp.

Sursa – ANM

Vânt puternic și ploi torențiale în București

În intervalul 03 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru ploi însemnate cantitativ.

În intervalul 03 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

De asemenea, este valabilă și o informare meteorologică emisă de ANM.

Sursa – ANM

 ANM: Temperaturi înregistrate în România, la ora 07:00

În această dimineață, la ora 07:00, cerul a fost acoperit în toată țara. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer, acolo unde termometrele au arătat 1 grad Celsius.

  • Cea mai ridicată temperatură a fost de doar 13 grade și s-a înregistrat la Sulina.

Gândul prezintă harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, conform ANM.

Sursa – ANM

La aceeași oră, în București au fost 8 grade și cer acoperit.

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