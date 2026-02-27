Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran

Ministerul Afacerilor Externe chinez a emis vineri o alertă de urgență prin care le cere cetățenilor săi aflați în Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil”, scrie Reuters. Anunțul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Iran și a riscului iminent de conflict militar în Orientul Mijlociu. Multe alte țări, printre care Serbia, Suedia, Germania sau India, au emis avertismente similare în ultimele zile și au sfătuit cetățenii să părăsească regiunea.

Această alertă de securitate emisă de Beijing pentru cetățenii săi urmează eșecului negocierilor nucleare de la Geneva dintre Statele Unite și Iran, care s-au încheiat fără un acord din cauza cerințelor excesive ale americanilor, reclamă Teheranul. Aceste tensiuni sunt amplificate și de sosirea grupului de luptă al portavionului american USS Gerald R. Ford în apropierea coastelor Israelului și de întărirea prezenței navale și aeriene în Golful Persic. Chinezii aflați deja în Iran sunt îndemnați să utilizeze zborurile comerciale sau rutele terestre încă disponibile pentru a părăsi țara.

SUA retrage personalul diplomatic neesențial din Israel

Vineri, Departamentul de Stat al SUA și-a instruit personalul non-esențial al ambasadei din Ierusalim să părăsească țara cât mai rapid. În mod similar, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”. Mai mult, un număr mare de americani au părăsit Irakul pe fondul amenințărilor Teheranului că va ataca bazele militare americane din Orientul Mijlociu în cazul în care Washingtonul decide să acționeze militar împotriva Iranului.

