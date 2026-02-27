Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”

Dominic Fritz îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”

27 feb. 2026, 17:49

Președintele USR, Dominic Fritz, spune că ar fi iresponsabil ca PSD „să arunce în aer” coaliția de guvernare. Declarația vine după ce Sorin Grindeanu a spus, într-un interviu pentru G4Media, că va propune organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul dorește să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de premier sau dacă preferă desemnarea unui alt prim-ministru din partea PNL.

„Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, spune Fritz.

Fritz a subliniat că acordul de coaliție trebuie respectat și că USR nu ia în calcul ieșirea de la guvernare.

„Am semnat un protocol, ne ținem de el. Suntem un partid care se ține de cuvânt și știe ce vrea, ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu”, a declarat liderul USR.

Mesaj direct către Sorin Grindeanu

Dominic Fritz a spus că este surprins de poziționarea lui Sorin Grindeanu, cu atât mai mult cu cât ambii provin din Timișoara.

„Mă surprinde Sorin Grindeanu, ca și mine timișorean. Noi timișorenii ne ținem de cuvânt”, a afirmat acesta.

Liderul USR a făcut trimitere și la precedentul guvernării conduse de PSD sub mandatul lui Marcel Ciolacu, sugerând că partidul a mai încercat să își asume un rol dominant în coaliție.

„Nu pot să nu observ că PSD a mai încercat, cu dl Ciolacu, să fie un partid dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar brelocul lor. Nu s-a sfârșit bine nici pentru PSD, nici pentru România”, a spus Fritz.

Acesta a adăugat că social-democrații trebuie să țină cont de realitatea politică actuală.

„Trebuie să se gândească că nici în viitor nu vor mai putea conduce de unii singuri. Au știut asta și când au votat cu 70%.”

Fritz: „O manevră pentru publicul intern”

În opinia liderului USR, declarațiile privind un posibil vot intern în PSD par să aibă mai degrabă o miză politică internă.

„Mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, care e lipsită de sinceritate, dar care ar putea să creeze o criză politică”, a declarat Fritz.

El a avertizat că instabilitatea politică are consecințe directe asupra economiei și asupra cetățenilor.

„Ultima criză politică a crescut dobânzile și asta ajunge în buzunarele oamenilor. Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție.”

Dominic Fritz a reafirmat angajamentul USR pentru stabilitate și pentru respectarea protocolului semnat între partenerii de guvernare.

„Noi ne facem treaba, nu vom abandona românii într-o situație grea”, a concluzionat liderul USR.

