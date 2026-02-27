Dominic Fritz îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”

Fritz a subliniat că acordul de coaliție trebuie respectat și că USR nu ia în calcul ieșirea de la guvernare.
Președintele USR, Dominic Fritz, spune că ar fi iresponsabil ca PSD „să arunce în aer” coaliția de guvernare. Declarația vine după ce Sorin Grindeanu a spus, într-un interviu pentru G4Media, că va propune organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul dorește să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de premier sau dacă preferă desemnarea unui alt prim-ministru din partea PNL.
„Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, spune Fritz.