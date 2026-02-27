Prima pagină » Actualitate » Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor

Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor

27 feb. 2026, 17:59, Actualitate
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor

S-ar putea crede că zăcămintele de uraniu sunt rare, din cauza rolului critic pe care îl joacă în generarea energiei nucleare, împreună cu toate costurile și consecințele legate de acest zăcământ.

Dar uraniul este, de fapt, destul de abundent: este mai abundent decât aurul și argintul, spre exemplu, și cam la fel de prezent ca staniul în scoarța terestră, scrie visualcapitalist.com.

Clasament: Rezerve de uraniu pe țări (anul 2021)

Australia, Kazahstanul și Canada dețin cele mai mari cote de resurse de uraniu disponibile, asta însemnând peste 50% din totalul rezervelor globale.

Dar dintre aceste trei țări, Australia iese în evidență, cu peste 1,7 milioane de tone de uraniu descoperite în prezent (28% din rezervele lumii). Mina sa Olympic Dam, situată la aproximativ 600 de kilometri nord de Adelaide, este cel mai mare zăcământ individual de uraniu din lume, și, în mod interesant, al patrulea cel mai mare zăcământ de cupru.

În afara primelor trei locuri, Rusia și Namibia au ambele cam aceeași cantitate de rezerve de uraniu: aproximativ 8% fiecare, ceea ce înseamnă aproximativ 470.000 de tone.

Africa de Sud, Brazilia și Niger dețin, și ele, câte 5% din totalul zăcămintelor mondiale. China completează topul primelor 10, cu o cotă de 3% din rezervele de uraniu, sau aproximativ 224.000 de tone.

O avertizare în această privință este că datele actuale se bazează pe rezervele de uraniu cunoscute, ce pot fi exploatate economic. Cantitatea totală de uraniu din lume nu este cunoscută cu exactitate, iar noi zăcăminte pot fi descoperite tot timpul. De fapt, rezervele de uraniu cunoscute din lume au crescut cu aproximativ 25% numai în ultimul deceniu, datorită unei tehnologii mai bune care îmbunătățește eforturile de explorare.

Totodată, nu toate zăcămintele de uraniu sunt la fel. De exemplu, în cazul barajului Olympic menționat anterior, uraniul este recuperat ca produs secundar al exploatării cuprului în același loc. În Africa de Sud, acesta apare ca produs secundar în timpul tratării minereurilor în procesul de extracție a aurului. Depozitele de minereu cu concentrații mari ale două substanțe pot crește marjele de profit, deoarece costurile pot fi împărțite pentru două produse diferite.

Autorul recomandă:

The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

Recomandarea video

Mediafax
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Este sau nu adevărat că 1 din 200 de bărbați este un descendent direct al lui Ginghis Han?
CONTROVERSĂ Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni
19:19
Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni
ECONOMIE BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026
19:13
BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026
CONTROVERSĂ Concubina președintelui a vorbit la lansarea Registrului Neonatal. „România în lumină”, sloganul de campanie a lui Nicușor a fost reciclat în „program social”
19:00
Concubina președintelui a vorbit la lansarea Registrului Neonatal. „România în lumină”, sloganul de campanie a lui Nicușor a fost reciclat în „program social”
ULTIMA ORĂ Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți
18:57
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți
CONTROVERSĂ SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an
18:29
SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an
SPORT Unul dintre oameni susținuți de Dan Șucu la Rapid pleacă din Giulești! A ales un club din Franța: „Îi mulțumim pentru munca depusă”
17:55
Unul dintre oameni susținuți de Dan Șucu la Rapid pleacă din Giulești! A ales un club din Franța: „Îi mulțumim pentru munca depusă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe