Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor

S-ar putea crede că zăcămintele de uraniu sunt rare, din cauza rolului critic pe care îl joacă în generarea energiei nucleare, împreună cu toate costurile și consecințele legate de acest zăcământ.

Dar uraniul este, de fapt, destul de abundent: este mai abundent decât aurul și argintul, spre exemplu, și cam la fel de prezent ca staniul în scoarța terestră, scrie visualcapitalist.com.

Clasament: Rezerve de uraniu pe țări (anul 2021)

Australia, Kazahstanul și Canada dețin cele mai mari cote de resurse de uraniu disponibile, asta însemnând peste 50% din totalul rezervelor globale.

Dar dintre aceste trei țări, Australia iese în evidență, cu peste 1,7 milioane de tone de uraniu descoperite în prezent (28% din rezervele lumii). Mina sa Olympic Dam, situată la aproximativ 600 de kilometri nord de Adelaide, este cel mai mare zăcământ individual de uraniu din lume, și, în mod interesant, al patrulea cel mai mare zăcământ de cupru.

În afara primelor trei locuri, Rusia și Namibia au ambele cam aceeași cantitate de rezerve de uraniu: aproximativ 8% fiecare, ceea ce înseamnă aproximativ 470.000 de tone.

Africa de Sud, Brazilia și Niger dețin, și ele, câte 5% din totalul zăcămintelor mondiale. China completează topul primelor 10, cu o cotă de 3% din rezervele de uraniu, sau aproximativ 224.000 de tone.

O avertizare în această privință este că datele actuale se bazează pe rezervele de uraniu cunoscute, ce pot fi exploatate economic. Cantitatea totală de uraniu din lume nu este cunoscută cu exactitate, iar noi zăcăminte pot fi descoperite tot timpul. De fapt, rezervele de uraniu cunoscute din lume au crescut cu aproximativ 25% numai în ultimul deceniu, datorită unei tehnologii mai bune care îmbunătățește eforturile de explorare.

Totodată, nu toate zăcămintele de uraniu sunt la fel. De exemplu, în cazul barajului Olympic menționat anterior, uraniul este recuperat ca produs secundar al exploatării cuprului în același loc. În Africa de Sud, acesta apare ca produs secundar în timpul tratării minereurilor în procesul de extracție a aurului. Depozitele de minereu cu concentrații mari ale două substanțe pot crește marjele de profit, deoarece costurile pot fi împărțite pentru două produse diferite.

