Lovitură pentru imaginea Armatei. Doi militari din Bistrița au fost arestați după ce au fost prinși că vindeau droguri

Doi soldați din Bistrița-Năsăud au ajuns în spatele gratiilor după ce s-a descoperit că, în loc să servească țara, se ocupau cu traficul de substanțe interzise. Alături de un al treilea complice, aceștia sunt acuzați că vindeau canabis și „cristale” (droguri de mare risc) încă din anul 2021, potrivit unui comunicat oficial transmis de IPJ Bistrița-Năsăud.

DIICOT a stabilit că cei doi militari gradaţi profesionişti, cu vârste de 31 și 36 de ani, făceau parte dintr-o rețea care distribuia droguri pe piața neagră. Aceștia organizau tranzacții cu sume importante de bani.

Potrivit sursei citate, afacerea ilegală a început acum 5 ani. Cel mai tânăr dintre ei, în vârstă de 22 de ani, ar fi început să vândă canabis în 2021. Recent, acesta și-ar fi mărit „afacerea” și a ajuns să vândă cantități mari de droguri pe care încasa mii de lei la o singură tranzacție.

„Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit că, începând cu anul 2021 și până în luna februarie 2026, la diferite intervale de timp, persoana de 22 de ani ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut canabis, cu suma de 50 de lei pentru un gram. În acest context ar fi comercializat și produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline. Totodată, în intervalul ianuarie – februarie 2026, aceeași persoană ar fi procurat, inclusiv de la persoana de 36 de ani și vândut cantități crescute din drogul de risc, cu sume între 3.500 și 4.000 de lei,” se arată în comunicat.

În urma perchezițiilor, au fost găsite peste 450 de grame de droguri și substanțe psihoactive. Deși au fost arestați pentru 30 de zile, militarii și complicele lor speră să scape de celulă și au atacat decizia judecătorilor.

„La data de 26 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au dispus reținerea celor trei persoane. Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.”

