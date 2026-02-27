Prima pagină » Știri externe » SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an

27 feb. 2026, 18:29, Știri externe
Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA din data de 27 ianuarie și dezvăluit recent de Reuters, Statele Unite au un plan ambițios de a aduce până la 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați.

Documentul consultat de Reuters menționează că incapacitatea de a procesa aproximativ 4.500 de solicitări de azil pe lună din partea sud-africanilor albi ar reprezenta un eșec în îndeplinirea „priorității prezidențiale” a administrației Trump.

În prezent, SUA a pus la punct o infrastructură dedicată acestui proces și au instalat containere și facilități în incinta Ambasadei SUA din Pretoria, Africa de Sud, pentru a crea un „sat modular temporar” securizat, care este necesar procesării volumului mare de cereri. Operațiunile de procesare a cererilor de azil au fost mutate în incinta ambasadei după ce un centru de procesare anterior din Johannesburg a fost compromis de o razie a autorităților sud-africane.

Ritmul de procesare impus de Departamentul de Stat depășește semnificativ plafonul anual de 7.500 de refugiați anunțat oficial pentru toate țările și arată că sud-africanii albi beneficiază de o excepție majoră de la politicile restrictive aplicate altor regiuni.

Susținătorii drepturilor omului critică politica, susținând că aceasta reprezintă o imigrație selectivă bazată pe criterii rasiale, în timp ce refugiații din zone de conflict mult mai grave sunt blocați.

Trump a acuzat guvernul sud-african de „genocid” împotriva albilor

Donald Trump a acuzat Africa de Sud anul trecut de tolerarea unui „genocid” împotriva fermierilor albi și de confiscarea terenurilor acestora pe criterii rasiale. Președintele american a folosit termenul de „genocid al albilor” în timpul unei întâlniri tensionate din Biroul Oval cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa în mai 2025.

În ciuda acuzațiilor lui Donald Trump, guvernul sud-african și mai mulți observatori internaționali au respins aceste afirmații, pe care le-au catalogat drept „imaginate” sau bazate pe teorii ale conspirației.

