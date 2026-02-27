SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an

Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA din data de 27 ianuarie și dezvăluit recent de Reuters, Statele Unite au un plan ambițios de a aduce până la 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați.

Documentul consultat de Reuters menționează că incapacitatea de a procesa aproximativ 4.500 de solicitări de azil pe lună din partea sud-africanilor albi ar reprezenta un eșec în îndeplinirea „priorității prezidențiale” a administrației Trump.

În prezent, SUA a pus la punct o infrastructură dedicată acestui proces și au instalat containere și facilități în incinta Ambasadei SUA din Pretoria, Africa de Sud, pentru a crea un „sat modular temporar” securizat, care este necesar procesării volumului mare de cereri. Operațiunile de procesare a cererilor de azil au fost mutate în incinta ambasadei după ce un centru de procesare anterior din Johannesburg a fost compromis de o razie a autorităților sud-africane.

Ritmul de procesare impus de Departamentul de Stat depășește semnificativ plafonul anual de 7.500 de refugiați anunțat oficial pentru toate țările și arată că sud-africanii albi beneficiază de o excepție majoră de la politicile restrictive aplicate altor regiuni.

Susținătorii drepturilor omului critică politica, susținând că aceasta reprezintă o imigrație selectivă bazată pe criterii rasiale, în timp ce refugiații din zone de conflict mult mai grave sunt blocați.

Trump a acuzat guvernul sud-african de „genocid” împotriva albilor

Donald Trump a acuzat Africa de Sud anul trecut de tolerarea unui „genocid” împotriva fermierilor albi și de confiscarea terenurilor acestora pe criterii rasiale. Președintele american a folosit termenul de „genocid al albilor” în timpul unei întâlniri tensionate din Biroul Oval cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa în mai 2025.

În ciuda acuzațiilor lui Donald Trump, guvernul sud-african și mai mulți observatori internaționali au respins aceste afirmații, pe care le-au catalogat drept „imaginate” sau bazate pe teorii ale conspirației.

