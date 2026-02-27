Prima pagină » Social » Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026: Peste 100.000 de locuri disponibile pentru seniori. Actele necesare și pașii de urmat

27 feb. 2026, 18:24, Social
Seniorii din România, dar și anumite categorii de salariați, vor beneficia și în 2026 de bilete pentru tratament balnear. Guvernul a aprobat actul normativ care reglementează acordarea acestor facilități prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Programul rămâne unul dintre cele mai așteptate de pensionari, mai ales pentru cei care suferă de afecțiuni cronice și au nevoie de recuperare medicală în stațiuni specializate.

Sejururile sunt organizate în serii, fiecare având o durată standard de 16 zile, dintre care 12 zile sunt dedicate efectiv procedurilor de tratament. Restul perioadei include consultații, evaluări și zile de acomodare. Repartizarea biletelor se face etapizat, pe parcursul anului, în funcție de fondurile alocate și de locurile disponibile în stațiunile balneare.

Pas cu pas

Primul pas pentru obținerea unui bilet este depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul. Dosarele sunt analizate pe baza unui punctaj stabilit conform criteriilor interne, iar numărul cererilor depășește, de regulă, locurile disponibile. Din acest motiv, nu toate solicitările sunt aprobate.

Fiecare beneficiar poate primi un singur bilet pe an, indiferent de stațiunea aleasă. De asemenea, documentele justificative trebuie prezentate în momentul eliberării biletului, pentru validarea finală a dosarului.

Documentele necesare

  • Pentru pensionari, lista actelor obligatorii include:
  • Talonul de pensie, în original sau copie, pentru a demonstra calitatea de beneficiar al sistemului public.
  • O declarație pe propria răspundere, prin care solicitantul confirmă că nu încasează venituri din alte sisteme de pensii care nu sunt integrate în sistemul public, cu excepțiile prevăzute de lege.
  • Biletul de trimitere pentru tratament balnear, emis de medicul de familie sau de un medic specialist. Documentul trebuie prezentat atât în original, cât și în copie, pentru verificare.

În lipsa acestor acte, biletul nu poate fi eliberat, chiar dacă solicitarea a fost aprobată inițial.

Alți beneficiari

Programul nu este destinat exclusiv pensionarilor. Pot accesa tratamente balneare și salariații care suferă de afecțiuni pentru care medicul recomandă recuperare într-o stațiune specializată.

De asemenea, pot însoți titularul biletului:

  • Copiii cu vârste între 6 și 18 ani, dacă sunt elevi în învățământul preuniversitar și fac dovada calității de elev.
  • Soțul sau soția beneficiarului, cu condiția să participe la sejur în calitate de însoțitor.
  • Există și categorii care pot beneficia gratuit de tratament. Este vorba despre persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, dar și despre salariații care își desfășoară activitatea în condiții speciale, cum ar fi exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare în zone expuse la radiații.

Pentru aceste cazuri sunt necesare documente suplimentare: cerere, recomandare medicală, adeverință care să ateste statutul de asigurat și salariul brut lunar, precum și actul de identitate.

Peste 100.000 de bilete disponibile

Numărul total al biletelor este stabilit anual de Casa Națională de Pensii Publice, la care se adaugă locurile contractate prin operatori economici privați. În ultimii ani, totalul beneficiarilor a depășit 100.000 de persoane. Aproximativ 15% dintre bilete sunt rezervate persoanelor care beneficiază de legi speciale de protecție, victimelor accidentelor de muncă și celor diagnosticate cu boli profesionale.

Pentru mulți pensionari, tratamentul balnear nu înseamnă doar recuperare medicală, ci și o oportunitate de socializare și relaxare. Tocmai de aceea, interesul rămâne ridicat, iar depunerea cererilor din timp poate face diferența între un loc asigurat și unul ratat.

