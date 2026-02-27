Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026: Peste 100.000 de locuri disponibile pentru seniori. Actele necesare și pașii de urmat

Seniorii din România, dar și anumite categorii de salariați, vor beneficia și în 2026 de bilete pentru tratament balnear. Guvernul a aprobat actul normativ care reglementează acordarea acestor facilități prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Programul rămâne unul dintre cele mai așteptate de pensionari, mai ales pentru cei care suferă de afecțiuni cronice și au nevoie de recuperare medicală în stațiuni specializate.

Sejururile sunt organizate în serii, fiecare având o durată standard de 16 zile, dintre care 12 zile sunt dedicate efectiv procedurilor de tratament. Restul perioadei include consultații, evaluări și zile de acomodare. Repartizarea biletelor se face etapizat, pe parcursul anului, în funcție de fondurile alocate și de locurile disponibile în stațiunile balneare.

Pas cu pas

Primul pas pentru obținerea unui bilet este depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul. Dosarele sunt analizate pe baza unui punctaj stabilit conform criteriilor interne, iar numărul cererilor depășește, de regulă, locurile disponibile. Din acest motiv, nu toate solicitările sunt aprobate.

Fiecare beneficiar poate primi un singur bilet pe an, indiferent de stațiunea aleasă. De asemenea, documentele justificative trebuie prezentate în momentul eliberării biletului, pentru validarea finală a dosarului.