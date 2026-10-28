Prima pagină » Diverse » (P) Pe ecran apare „câștig”, dar suma este mai mică decât miza rundei. Cum e posibil?

(P) Pe ecran apare „câștig”, dar suma este mai mică decât miza rundei. Cum e posibil?

(P) Pe ecran apare „câștig”, dar suma este mai mică decât miza rundei. Cum e posibil?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O rundă poate afișa o combinație ce plătește, iar soldul să fie totuși mai mic decât înaintea rotirii. Pentru a înțelege această situație, întâlnită la sloturi, inclusiv în oferta de casino online WINBET, trebuie făcută diferența dintre suma plătită de joc și rezultatul net al rundei.

Explicația este una matematică: dacă plata obținută este mai mică decât miza totală, diferența reprezintă o pierdere. Cuvântul „câștig” afișat în interfață poate desemna valoarea combinațiilor plătitoare, fără să însemne că jucătorul a obținut profit.

Plata afișată și câștigul net sunt două lucruri diferite

Să presupunem că soldul inițial este de 100 RON, iar miza unei rotiri este de 5 RON. După plasarea mizei, soldul scade la 95 RON. Dacă simbolurile formează o combinație pentru care jocul plătește 2 RON, soldul ajunge la 97 RON.

Pe ecran poate apărea o plată de 2 RON, însă rezultatul financiar al rotirii este minus 3 RON.

Indicator Valoare
Sold înaintea rundei 100 RON
Miza totală 5 RON
Plata obținută 2 RON
Sold după încheierea rundei 97 RON
Rezultatul net al rundei -3 RON

Formula este simplă: rezultatul net al rundei = plata totală obținută – miza totală.

La o miză de 5 RON, o plată de 5 RON înseamnă recuperarea integrală a sumei pariate, cu rezultat net zero. O plată de 8 RON înseamnă un câștig net de 3 RON.

Distincția dintre o plată și un rezultat net pozitiv este recunoscută și în materialele Gambling Commission, autoritatea britanică de reglementare, care tratează explicit situațiile în care suma returnată este sub valoarea totală pariată.

De ce contează miza totală și istoricul rundelor

La sloturile cu mai multe linii, o combinație poate fi plătitoare pe una dintre ele, în timp ce celelalte nu produc nicio plată. Suma returnată trebuie comparată cu întregul cost al rotirii, nu doar cu partea de miză asociată liniei respective. Modul de calcul diferă între jocuri și este explicat în regulament și în tabelul de plăți.

Aceeași atenție este necesară când o rotire include mai multe etape sau combinații succesive. O valoare afișată intermediar poate reprezenta plata unei singure etape; rezultatul se evaluează după încheierea întregii runde.

Pentru verificare, sunt utile trei informații: miza totală, plata finală și diferența dintre soldul de dinainte și cel de după rundă. Istoricul jocului, acolo unde este disponibil, permite urmărirea acestor valori.

Nici numărul rundelor cu plăți nu arată singur rezultatul unei sesiuni. Zece rotiri care returnează fiecare mai puțin decât miza pot însuma o pierdere, chiar dacă toate au afișat combinații plătitoare. Reperul relevant rămâne diferența dintre totalul sumelor pariate și totalul plăților obținute.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Trump vrea INTERZICEREA termenului „AI” în legislația americană. MOTIVUL
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel
Click
Un somn de aproape 3 metri a uimit pescarii! Un german a egalat recordul mondial, dar a pierdut competiția la care era
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii anunță o descoperire care ar putea prezice viitorul Sistemului Solar
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
VIDEO Hoți de fier vechi, ridicați de mascați, după ce au prădat fabrica de hârtie din Severin, distrusă într-un incendiu
10:04
Hoți de fier vechi, ridicați de mascați, după ce au prădat fabrica de hârtie din Severin, distrusă într-un incendiu
ECONOMIE Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro
09:52
Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro
Gândul de Vreme Primul weekend cu zăpadă, temperaturile scad accelerat în toată țara. Prognoza detaliată pentru zilele următoare
09:52
Primul weekend cu zăpadă, temperaturile scad accelerat în toată țara. Prognoza detaliată pentru zilele următoare
RĂZBOI Trump face anunțul așteptat de toată planeta: „O întâlnire între Putin și Zelenski va avea loc foarte curând”
09:45
Trump face anunțul așteptat de toată planeta: „O întâlnire între Putin și Zelenski va avea loc foarte curând”
ULTIMA ORĂ Atentat terorist la Ambasada Israelului din Belgrad. Un minor care a strigat „Allahu Akbar” a atacat un paznic. Anunțul ministrului de Interne
09:45
Atentat terorist la Ambasada Israelului din Belgrad. Un minor care a strigat „Allahu Akbar” a atacat un paznic. Anunțul ministrului de Interne
REACȚIE Claudiu Năsui, mesaj după ce Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima vizită externă. Ce proiecte comune își propun cele două guverne
09:43
Claudiu Năsui, mesaj după ce Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima vizită externă. Ce proiecte comune își propun cele două guverne

Cele mai noi

Trimite acest link pe