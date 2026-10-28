(P) Pe ecran apare „câștig”, dar suma este mai mică decât miza rundei. Cum e posibil?

O rundă poate afișa o combinație ce plătește, iar soldul să fie totuși mai mic decât înaintea rotirii. Pentru a înțelege această situație, întâlnită la sloturi, inclusiv în oferta de casino online WINBET , trebuie făcută diferența dintre suma plătită de joc și rezultatul net al rundei.

Explicația este una matematică: dacă plata obținută este mai mică decât miza totală, diferența reprezintă o pierdere. Cuvântul „câștig” afișat în interfață poate desemna valoarea combinațiilor plătitoare, fără să însemne că jucătorul a obținut profit.

Plata afișată și câștigul net sunt două lucruri diferite

Să presupunem că soldul inițial este de 100 RON, iar miza unei rotiri este de 5 RON. După plasarea mizei, soldul scade la 95 RON. Dacă simbolurile formează o combinație pentru care jocul plătește 2 RON, soldul ajunge la 97 RON.

Pe ecran poate apărea o plată de 2 RON, însă rezultatul financiar al rotirii este minus 3 RON.

Indicator Valoare Sold înaintea rundei 100 RON Miza totală 5 RON Plata obținută 2 RON Sold după încheierea rundei 97 RON Rezultatul net al rundei -3 RON

Formula este simplă: rezultatul net al rundei = plata totală obținută – miza totală.

La o miză de 5 RON, o plată de 5 RON înseamnă recuperarea integrală a sumei pariate, cu rezultat net zero. O plată de 8 RON înseamnă un câștig net de 3 RON.

Distincția dintre o plată și un rezultat net pozitiv este recunoscută și în materialele Gambling Commission, autoritatea britanică de reglementare, care tratează explicit situațiile în care suma returnată este sub valoarea totală pariată.

De ce contează miza totală și istoricul rundelor

La sloturile cu mai multe linii, o combinație poate fi plătitoare pe una dintre ele, în timp ce celelalte nu produc nicio plată. Suma returnată trebuie comparată cu întregul cost al rotirii, nu doar cu partea de miză asociată liniei respective. Modul de calcul diferă între jocuri și este explicat în regulament și în tabelul de plăți.

Aceeași atenție este necesară când o rotire include mai multe etape sau combinații succesive. O valoare afișată intermediar poate reprezenta plata unei singure etape; rezultatul se evaluează după încheierea întregii runde.

Pentru verificare, sunt utile trei informații: miza totală, plata finală și diferența dintre soldul de dinainte și cel de după rundă. Istoricul jocului, acolo unde este disponibil, permite urmărirea acestor valori.

Nici numărul rundelor cu plăți nu arată singur rezultatul unei sesiuni. Zece rotiri care returnează fiecare mai puțin decât miza pot însuma o pierdere, chiar dacă toate au afișat combinații plătitoare. Reperul relevant rămâne diferența dintre totalul sumelor pariate și totalul plăților obținute.