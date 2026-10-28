Prima pagină » Actualitate » Alertă în Caraș-Severin. Un bărbat care ar fi furat o armă de vânătoare și zece cartușe este căutat cu drone și camere cu termoviziune

Alertă în Caraș-Severin. Un bărbat care ar fi furat o armă de vânătoare și zece cartușe este căutat cu drone și camere cu termoviziune

Alertă în Caraș-Severin. Un bărbat care ar fi furat o armă de vânătoare și zece cartușe este căutat cu drone și camere cu termoviziune
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polițiștii, jandarmii, voluntarii și un câine de urmă participă, miercuri dimineață, la operațiunile de căutare a unei persoane bănuite că a furat o armă de vânătoare și zece cartușe dintr-o locuință din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin. Pentru localizarea acesteia, echipele folosesc drone și camere cu termoviziune.

Hoțul ar fi intrat în locuință prin forțarea ușii

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, furtul ar fi fost comis în perioada 21–25 octombrie 2026. Persoane necunoscute ar fi pătruns în locuință prin forțarea ușii de acces și ar fi sustras una dintre cele două arme de vânătoare păstrate legal într-o cutie metalică, precum și zece cartușe.

„Din verificările efectuate a reieşit că, în perioada 21–25 octombrie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns într-o locuinţă din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, prin forţarea uşii de acces, iar dintr-o cutie metalică în care erau păstrate legal două arme de vânătoare ar fi sustras una dintre acestea, precum şi zece cartuşe”, menţionează sursa citată.

  • În urma verificărilor, polițiștii au obținut indicii privind identitatea persoanei bănuite și continuă acțiunile pentru localizarea și depistarea acesteia.

La operațiuni participă polițiști din mai multe structuri ale IPJ Caraș-Severin, jandarmi și voluntari. Echipele folosesc drone, camere cu termoviziune și un câine de urmă pentru a eficientiza căutările.

Deoarece arma furată nu a fost încă recuperată, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu încerce să abordeze sau să imobilizeze persoana căutată și să păstreze distanța dacă o observă. Polițiștii continuă cercetările pentru depistarea persoanei bănuite, recuperarea bunurilor furate și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Rusia și Ucraina își construiesc propriile alternative la Starlink. Cum se schimbă războiul dronelor
Digi24
Bere, vin sau tărie? Un studiu realizat peste 340.000 de persoane arată ce tip de alcool e asociat cu cel mai mare risc de deces
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel
Click
România alocă doar 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord” la Oscar. Bugetul Spaniei este de 50 de milioane de dolari
Digi24
„Cascadorii râsului”. Imagini virale cu parada de Ziua Armatei în Călărași: jandarmii n-au nimerit pasul, iar fanfara notele
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Lidl pregătește 2 noi produse în toate magazinele din țară! Nu conțin deloc aditivi și sunt gata de consumat rapid
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Chevrolet Corvette, fabricat în urmă cu aproape o jumătate de secol, fotografiat la RAR Iași
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii din Singapore au țesut un ecran tactil într-o haină
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
TRAGEDIE „Foarte ciudat”. Din ce cauză s-ar fi produs tragedia feroviară din Spania
12:04
„Foarte ciudat”. Din ce cauză s-ar fi produs tragedia feroviară din Spania
NEWS ALERT Ancheta „Pfizergate” bate pasul pe loc: Ursula von der Leyen încă nu a fost audiată în scandalul vaccinurilor anti-Covid-19. Kövesi avertizează că Parchetul European riscă să fie subminat: „Unii politicieni sunt deasupra legii”
11:42
Ancheta „Pfizergate” bate pasul pe loc: Ursula von der Leyen încă nu a fost audiată în scandalul vaccinurilor anti-Covid-19. Kövesi avertizează că Parchetul European riscă să fie subminat: „Unii politicieni sunt deasupra legii”
JUSTIȚIE Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, scos din arest, pentru a participa la perchezițiile informatice
11:30
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, scos din arest, pentru a participa la perchezițiile informatice
FLASH NEWS Se mărește grupul PNL din Senat. După ce a demisionat din USR, senatorul Gheorghe Ștefănache trece la liberali
11:28
Se mărește grupul PNL din Senat. După ce a demisionat din USR, senatorul Gheorghe Ștefănache trece la liberali
INEDIT Satul vechi de 500 de ani oferit gratis celor care vor să-l readucă la viață. Are 12 case și 15.000 de metri pătrați de teren
11:25
Satul vechi de 500 de ani oferit gratis celor care vor să-l readucă la viață. Are 12 case și 15.000 de metri pătrați de teren
BREAKING NEWS 🚨 Accident feroviar grav în Spania. Cel puțin 39 de morți, după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea stației Urda din Toledo. Două vagoane s-au desprins și au căzut de pe șine
11:13
🚨 Accident feroviar grav în Spania. Cel puțin 39 de morți, după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea stației Urda din Toledo. Două vagoane s-au desprins și au căzut de pe șine

Cele mai noi

Trimite acest link pe