Pe urmele lui Țiriac. Cine este jucătorul de tenis care a devenit miliardar în 2025

26 dec. 2025, 18:24, Actualitate
Un alt jucător de tenis este pe urmele lui Ion Țirac și a devenit miliardar în 2025. Despre cine este vorba, de fapt. În plus, el devenit și al șaptelea sportiv miliardar din istorie, potrivit Forbes.

Roger Federer, căci despre el este vorba, este un alt jucător de tenis care a devenit miliardar anul acesta, potrivit Forbes. Sportivul elvețian, care s-a retras din activitate în 2022, are acum o avere netă de 1,1 miliarde de dolari americani, sporită de participația sa la marca elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte On.

Acumulând aproximativ 1 miliard de dolari americani în activități în afara terenului de-a lungul carierei sale, Federer a fost cel mai bine plătit jucător de tenis timp de 16 ani consecutivi, în ciuda faptului că a câștigat mai puțin din premii în bani decât rivalii săi, Novak Djokovic și Rafael Nadal.

sursa foto: Hepta

În a anul 2020, Roger Federer a știgat 106,3 milioane de dolari americani înainte de impozitare, mai mult decât orice alt sportiv din lume. Astfel, Federer este acum al doilea miliardar în tenis, după românul Ion Țiriac, care a câștigat titlul la dublu masculin la Roland Garros în 1970. De asemenea, pe listă se află vedetele baschetului Michael Jordan, Magic Johnson și LeBron James, precum și Junior Bridgeman de la Milwaukee Bucks. Tiger Woods completează lista și i se alătură lui James ca fiind singurii sportivi care au devenit miliardari în timp ce încă concurau în sporturile lor.

În activitatea sa, Roger Federer, în vârstă de 44 de ani, a fost clasat pe locul 1 mondial de către Asociația Profesioniștilor din Tenis (ATP) timp de 310 săptămâni, deținând și recordul de 237 de săptămâni consecutive. El a terminat ca numărul 1 la sfârșitul anului de cinci ori. A câștigat 103 titluri ATP la simplu, fiind al doilea ca număr de titluri din toate timpurile, inclusiv 20 de titluri de Grand Slam la simplu, un record de opt titluri de simplu masculin la Wimbledon, un record de cinci titluri la US Open și un record de șase campionate la sfârșit de an.

