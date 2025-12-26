Accident grav pe DEX12 Pitești-Craiova: 11 mașini și 32 de oameni implicați. Planul Roșu de intervenție a fost activat

Un accident rutier grav a avut loc în Craiova, unde au fost implicate 11 autoturisme și aproximativ 32 de persoane.

O persoană a fost transportată la spital, în timp ce alte două au primit îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt pentru gestionarea eficientă a situației.

Accidentul s-a produs la kilometru 80, pe Drumul Express Craiova, în sensul de mers Pitești-Slatina.

„Intervenția este asigurată de forțe medicale și de salvare extinse, fiind mobilizate: 3 ambulanțe ASAS, 8 echipaje SMURD, 2 ATPVM, 1 autospecială de descarcerare ușoară, 1 autospecială de descarcerare grea, 2 ambulanțe SAJ. În sprijinul intervenției acționează și ISU Argeș”, a transmis Ministerul Sănătății.

AUTORUL RECOMANDĂ: