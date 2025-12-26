Prima pagină » Actualitate » Amenda uriașă primită de un șofer de TIR român prins fără permis, în Italia. Ce transporta acesta

Amenda uriașă primită de un șofer de TIR român prins fără permis, în Italia. Ce transporta acesta

26 dec. 2025, 17:23, Actualitate
Un șofer român de TIR a fost sancționat cu amenzi în valoare de circa 10.000 de euro de polițiștii rutieri din Italia, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și utilizând, în tahograf, cardul unui alt șofer.

Incidentul s-a petrecut pe 24 decembrie, atunci când polițiștii rutieri din Pavia au oprit pentru control un camion înmatriculat în România.

Astfel, în compartimentul de marfă s-au găsit 400 de ouă fără etichete de identifcare, fără a avea documente de trasabilitate și fără garanții în ce privește respectarea normelor igienico-sanitare. Drept urmare, Agenția pentru Protecția Sănătății Publice (ATS) a fost sesizată și a dispus confiscarea și distrugerea imediată a produselor.

Neregulile nu s-au oprit însă la marfă, astfel că, verificările făcute de polițiști au indicat că autocamionul era închiriat, însă contractual de leasing era expirat, tahograful nu fusese calibrat potrivit cerințelor legale, iar în aparat era introdus cardul altui șofer decât cel aflat la volan.

Astfel, totalul sancțiunilor aplicate a ajuns la 9.695 de euro. Mai mult, conform publicației Il Giorno, șoferului român i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni, iar camionul a fost reținut administrativ.

Transportul de produse alimentare fără a indica originea încalcă prevederile Regulamentului CE nr. 178/2002 despre siguranța alimentară, iar legislația italiană prevede sechestrarea și distrugerea mărfii, dar și sancțiuni administrative semnificative.

Autoritățile au mai subliniat intervenția a fost necesară pentru prevenirea unor posibile riscuri de sănătate publică, ca salmonella sau gripa aviară.

Categoria de șoferi din România care achită o taxă anuală de 200 de lei, începând din 2026

