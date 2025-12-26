Prima pagină » Actualitate » Orașul în care termometrul a indicat o temperatură de -45 de grade Celsius vineri dimineață

26 dec. 2025, 17:51, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este orașul în care termometrul a indicat o temperatură de -45 de grade Celsius vineri dimineață. În această dimineață, valorile termice au coborât până la -45 de grade C într-un oraș din nord-estul extrem chinez, însă, cu toate acestea, viața nu s-a oprit în loc pentru oamenii acestui loc.

Piața în aer liber a orașului Genhe s-a deschis ca de obicei, iar clienții nu au întârziat să apară. Și deși gerul a fost mai crunt decât era de așteptat pentru această perioadă, câteva grupuri de turiști și-au făcut curaj viziteze orașul. Iar un vlogger și-a instalat camera în fața unui termometru urban și a transmis în direct modificările suferite de temperatură.

Genhe este un oraș situat în nord-estul extrem al Mongoliei Interioare, China. El se află sub administrația orașului Hulunbuir. Cu o suprafață de circa 19.659 km pătrați și o populație de circa 130.000 de locuitori (date din 2019), Genhe este cunoscut ca unul dintre cele mai reci orașe din China, numit și Polul Rece al Chinei”. Clima sa subarctică, influențată de musoni, are o temperatură medie anuală de -3,56 grade Celsius, cu ierni extrem de lungi și geroase (până la -50°C sau mai jos) și veri scurte și răcoroase.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Orașul este înconjurat și de păduri și Munții Marele Khingan, care oferă peisaje naturale spectaculoase, chiar zone umede (cum ar fi Genhe Wetland) și păduri străvechi de mesteacăn. Economia se bazează pe resurse forestiere, agricultură limitată, dar și un sector turistic în creștere.

Prin frumusețea sa natural și culturală, acest oraș atrage turiști, mai ales prin comunitatea etnică Evenki (Ewenki) din township-ul Aoluguya, acolo unde trăiesc ultimii crescători de reni din China, păstrând tradiții antice de vânătoare și viață nomadă. Iarna are peisaje de vis cu zăpadă și chiciură, iar vara este numai bună pentru ecoturism și observarea faunei sălbatice.

