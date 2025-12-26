Prima pagină » Știri externe » Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham

26 dec. 2025, 18:02, Știri externe
Israelul a devenit prima țară membră a ONU care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Decizia a fost anunțată vineri de biroul prim-ministrului  Benjamin Netanyahu și  reflectă interese strategice majore ale Israelului în regiunea Cornului Africii și a Mării Roșii.

Israelul și Somaliland au semnat o declarație comună pentru stabilirea de relații diplomatice depline, care include schimbul de ambasadori și deschiderea de ambasade în ambele țări. Recunoașterea a fost descrisă ca fiind „în spiritul Acordurilor Abraham”. Aceasta oferă Israelului un partener strategic la Marea Roșie, aspect considerat crucial în contextul amenințărilor din partea grupării Houthi.

„Am anunțat astăzi recunoașterea oficială a Republicii Somaliland ca stat independent și suveran. Împreună cu ministrul de externe Sa’ar și cu președintele Republicii Somaliland, am semnat o declarație comună și reciprocă. Această declarație este în spiritul Acordurilor Abraham, semnate la inițiativa președintelui Trump. L-am felicitat pe președintele Somalilandului, Dr. Abdirahman Mohamed Abdallah, și l-am lăudat pentru conducerea și angajamentul său față de promovarea stabilității și păcii. L-am invitat pe președinte să efectueze o vizită oficială în Israel”, a declarat premierul Benjamin Netanyahu pe X.

Somaliland și-a declarat independența față de Somalia în 1991, dar a funcționat fără recunoaștere internațională timp de peste trei decenii până la acest pas făcut de Israel.

Somaliland, o țară cu rol strategic pentru Israel

Somaliland are o locație critică de-a lungul Golfului Aden, oferind Israelului un punct de sprijin pentru a monitoriza și contracara activitățile grupării Houthi din Yemen și influența Iranului în regiune. Mai mult, teritoriul Somalilandului poate servi ca bază avansată pentru supravegherea strâmtorii Bab al-Mandab, un punct de tranzit vital pentru comerțul global.

Somaliland a obținut independența față de Marea Britanie la 26 iunie 1960, sub numele de Statul Somaliland. După doar cinci zile, pe 1 iulie 1960, s-a unit voluntar cu Somalia Italiană pentru a forma Republica Somalia. În cele cinci zile de la declararea independenței a fost recunoscută de 35 de țări, inclusiv de membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU.

După un război civil brutal împotriva regimului lui Siad Barre, Somaliland și-a proclamat din nou independența față de Somalia la 18 mai 1991, în cadrul Marii Conferințe a Popoarelor din Nord desfășurată la Burao. De atunci, Somaliland a funcționat ca un stat independent de facto, având propriul guvern, monedă, armată și sistem democratic, dar fără recunoaștere internațională oficială timp de peste trei decenii.

Cele mai noi