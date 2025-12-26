În ce perioadă din an este bine să plantezi teiul. Etapele peste care să nu sari, pentru ca arborele să se dezvolte corect

Te-ai gândit vreodată în ce perioadă din an este bine să plantezi teiul? Potrivit experților, există câteva etape peste care să nu treci cu vederea, dacă dorești ca arborele să se dezvolte cât mai corect, într-un mediu benefic. Mireasma teiului poate fi îmbietoare, însă pentru a înflori este nevoie ca toate condițiile de creștere să fie propice.

La colț de bloc, în parc, pe alei sau în grădină, teiul poate fi unul dintre arborii care oferă umbră pe timpul verii, precum și un miros plăcut. Totuși, atunci când vrei să plantezi un astfel de copac, este indicat să îi oferi condiții optime pentru a se dezvolta. Deși este un copac rezistent, este important modul și perioada în care se plantează. E drept că plantarea, în sine, nu este dificilă, dar contează momentul din an. Specialiștii atrag atenția și susțin că teiul ar trebui să se planteze primăvara devreme sau toamna târziu.

Teiul trebuie să se planteze primăvara devreme sau toamna târziu

Specialiștii atrag atenția la forma în care este achiziționat teiul, deoarece plantarea poate fi diferită. Ei spun că dacă teiul este plantat toamna târziu, atunci arborele are încă parte de un sol suficient de cald pentru ca rădăcinile sale să se adapteze la iarnă. Altfel, dacă este plantat primăvara, activitatea trebuie să aibă loc înainte ca mugurii să înceapă să se dezvolte, iar solul să nu fie înghețat.

Dacă plantezi teiul primăvara devreme, asigură-te că este udat regulat, îndeosebi în primele luni. Altfel, în condițiile în care ai achiziționat teiul cu balot de pământ sau în ghiveci, poți să îl plantezi tot anul, excepție în perioadele cu îngheț sau caniculă, scrie BZI.

Arborele nu trebuie să fie expus la stres termic. De altfel, teiul trebuie să se planteze departe de clădiri, cabluri electrice sau chiar garduri. În acest mod, îi vei facilita dezvoltarea, mai ales la coroană. Totodată, groapa de plantare trebuie să fie suficient de mare/adâncă, pentru ca rădăcinile să stea natural. În primele 2 săptămâni după ce teiul este plantat, trebuie să uzi regulat solul.

Dacă teiul este tânăr, ar fi indicat să îl ții cât mai protejat în fața vântului și a temperaturilor extreme.

