Noi lucrări finalizate pentru confortul și siguranța locuitorilor din Sectorul 5 al Capitalei (P)

În spiritul angajamentului Primăriei Sectorului 5 de a îmbunătăți constant infrastructura urbană și de a răspunde prompt nevoilor comunității, cu ajutorul societății Infrastructură S5 se poate continua programul de lucrări menit să aducă un plus de confort și accesibilitate în zonele rezidențiale ale sectorului.

Pe strada Posada, a fost finalizată recent o lucrare importantă care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din zonă. Intervenția a vizat refacerea carosabilului, oferind acum confort cetățenilor din zona.

Totodată, pe Intrarea Aurel Ciurea, a fost realizată o nouă rampă de acces destinată persoanelor cu mobilitate redusă, părinților cu cărucioare sau locuitorilor care aveau dificultăți privind accesul în condominiu. Această intervenție reprezintă un pas concret spre un mediu urban mai incluziv, în care fiecare cetățean să se poată deplasa în siguranță și cu ușurință.

Aceste lucrări fac parte dintr-un program amplu de întreținere și modernizare a infrastructurii urbane, derulat constant în mai multe zone ale sectorului. Prin aceste intervenții sunt urmărite nu doar reabilitarea infrastructurii existente, ci și prevenirea degradării spațiilor publice, astfel încât comunitatea să se bucure de un oraș curat, ordonat și funcțional.

Prin aceste acțiuni, se demonstrează grija pentru comunitate și atenția la detalii, elemente esențiale în construirea unui sector mai prietenos și mai sigur pentru toți.

