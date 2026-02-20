(P) PPC myRewards, platforma care răsplătește fidelitatea

Cadourile sunt adesea modul în care ne arătăm aprecierea față de cei dragi, mai ales în apropierea sărbătorilor din această perioadă. În acest context, programul de loialitate PPC myRewards devine o resursă utilă pentru idei de cadouri și experiențe oferite la prețuri avantajoase.

PPC myRewards este o platformă dedicată exclusiv clienților PPC, care beneficiază de reduceri de până la 30% la peste 40 de comercianți din nouă categorii relevante — de la electronice & tehnologie, cultură și fashion, până la călătorii, gastronomie sau sănătate.

Cele mai recente branduri adăugate în secțiunea PPC myRewards sunt: Belpunto, Candles with a mood, Centro Kinetic, Chilli Hills, Damas Cosmetics, En prive, Enroush, Epic Visits, Equivalenza, Exclusives.ro, Flip.ro, Floria.ro, Iguelle, Il Passo, Indah Beauty, Indira, Iona, Klap, Marhaba, Pharma Nord, Regina Maria, Sabon, Topline, Xpert Beauty, Zitamine.

Acestea se alătură unor comercianți deja prezenți în platformă precum: Adidas, Bottega Verde, Cărturești, Chic Bijoux, Daily Flowers, DiAmanti, DY Nutrition, Fashion Days, Fit4you Delivery, GAP, Join Up!, LC Waikiki, Libris, Logiscool, Nemira, Novakid, Nuria, Samsung, Telerenta, Watchshop.

Ofertele includ reduceri cuprinse între 10% și 30%, iar anumite branduri, precum Adidas, Samsung, Chic Bijoux, Epic Visits și Sabon, pun la dispoziție oferte exclusive pentru clienții PPC.

Pentru a beneficia de reduceri, utilizatorii trebuie să acceseze aplicația myPPC, secțiunea myRewards, să selecteze ofertele de interes și să activeze voucherul alfanumeric generat automat. Cu acesta, pot obține discount-urile aferente în magazinele online sau fizice ale partenerilor.

Platforma myRewards este disponibilă atât în aplicația mobilă myPPC, cât și în versiunea web, fiind primul program de beneficii de acest tip al unui furnizor de energie din România.

De la lansarea programului, în octombrie 2025, peste 80.000 de clienți au accesat secțiunea myRewards pentru a vizualiza ofertele, iar mai mult de 14.000 de vouchere au fost deja salvate.

Prin acest program, PPC își răsplătește clienții pentru fidelitate, oferindu-le în permanență avantaje care îi ajută să economisească inteligent și să facă alegeri inspirate. Astfel, myRewards devine platforma în care fidelitatea se transformă în valoare concretă, accesibilă oricând.