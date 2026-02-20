Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

(P) Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

20 feb. 2026, 13:38, Comunicate de presă
(P) Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

Supermarketul online Sezamo înregistrează o creștere a interesului pentru pește și produse din pește în săptămâna premergătoare începerii Postului Paștelui. Datele companiei arată că 1 din 3 clienți include în coș cel puțin un produs din această categorie, iar consumul mediu zilnic a crescut cu aproape 6% față de luna ianuarie.

„Pentru noi, peștele nu este doar o categorie sezonieră. Este despre calitate, prospețime și despre a oferi clienților alternative bune, fără compromisuri. Avem atât produse proaspete, cât și variante gata preparate, specialități locale și internaționale, astfel încât fiecare client să găsească exact ce caută. Ne concentrăm constant pe menținerea unui standard foarte bun de calitate, dar și pe prețuri accesibile, astfel încât peștele să rămână o opțiune la îndemână pentru cât mai multe familii”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo (foto jos).

În topul celor mai vândute produse din această lună se află MY FISH Păstrăv curcubeu proaspăt eviscerat, certificat Global GAP, My Sushi SezaRoll Philadelphia, Ocean Fish Ton File Afumat, Alfredo Seafood File lup de mare și Deltaica Salată cu icre de știucă, cu 29% icre.

Valoarea medie a achiziției pentru produsele din categoria pește este de aproximativ 47 de lei, indicator care confirmă integrarea constantă a acestei categorii în coșul săptămânal, nu doar ca achiziție ocazională, ci ca parte recurentă a planificării de consum în această perioadă.

Un rol important în creșterea categoriei îl are și brandul propriu Fjoru, care a înregistrat în februarie un avans de volum aproximativ 8% comparativ cu luna ianuarie. Dorada proaspătă eviscerată certificată Global GAP este produsul vedetă al lunii, cu o evoluție spectaculoasă, de 260% față de luna anterioară, semn că tot mai mulți clienți aleg opțiuni cu un raport foarte bun între calitate și preț.

Pentru a răspunde cererii crescute, până duminică inclusiv, Sezamo oferă reduceri între 10% și 30% la o selecție de produse din categoria pește, facilitând planificarea meselor din această perioadă la un raport calitate preț competitiv.

Produsele din categoria pește sunt gestionate în regim de lanț frigorific complet, cu temperatură controlată constant din depozit până la livrarea la client, inclusiv în mașinile de transport. Lanțul termic nu este întrerupt, ceea ce reduce variațiile de temperatură frecvente în retailul tradițional și contribuie la menținerea calității la cel mai înalt nivel. În plus, Sezamo oferă garanția returnării banilor, diminuând una dintre principalele rezerve legate de achiziția produselor sensibile online. Sortimentul include produse certificate MSC și ASC, precum și opțiuni BIO, pentru o alegere responsabilă și transparentă.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m2 situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

Despre Sezamo

Sezamo este un supermarket online, parte din grupul european Rohlik, una dintre cele mai importante companii de e-grocery din Europa. Deja activ în: Cehia (Rohlik.cz), Ungaria (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) și Germania (Knuspr.de), Rohlik s-a lansat în România în 2022, sub brandul Sezamo. Fiind o companie bazată pe tehnologie, Sezamo se angajează în favoarea durabilității, oferind clienților opțiuni ecologice și sprijinind furnizorii locali. Compania a obținut statutul de unicorn în 2021 și este în creștere rapidă.

Pentru mai multe informații, vizitați www.sezamo.ro
Pentru a deveni partener Sezamo, ne puteți contacta la [email protected]
Pentru întrebări de presă contactați-o pe Elena Filip la [email protected]

Recomandarea video

Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Thomas Wedders, bărbatul cu cel mai mare nas din lume. De ce nu a primit recordul Guinness?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
CONTROVERSĂ ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
14:49
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
14:40
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
TURISM Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
14:35
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
FLASH NEWS Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
14:28
Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles

Cele mai noi

Trimite acest link pe