(P) Sezamo: 1 din 3 clienți comandă pește în săptămâna de dinainte de postul Paștelui

Supermarketul online Sezamo înregistrează o creștere a interesului pentru pește și produse din pește în săptămâna premergătoare începerii Postului Paștelui. Datele companiei arată că 1 din 3 clienți include în coș cel puțin un produs din această categorie, iar consumul mediu zilnic a crescut cu aproape 6% față de luna ianuarie.

„Pentru noi, peștele nu este doar o categorie sezonieră. Este despre calitate, prospețime și despre a oferi clienților alternative bune, fără compromisuri. Avem atât produse proaspete, cât și variante gata preparate, specialități locale și internaționale, astfel încât fiecare client să găsească exact ce caută. Ne concentrăm constant pe menținerea unui standard foarte bun de calitate, dar și pe prețuri accesibile, astfel încât peștele să rămână o opțiune la îndemână pentru cât mai multe familii”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo (foto jos).

În topul celor mai vândute produse din această lună se află MY FISH Păstrăv curcubeu proaspăt eviscerat, certificat Global GAP, My Sushi SezaRoll Philadelphia, Ocean Fish Ton File Afumat, Alfredo Seafood File lup de mare și Deltaica Salată cu icre de știucă, cu 29% icre.

Valoarea medie a achiziției pentru produsele din categoria pește este de aproximativ 47 de lei, indicator care confirmă integrarea constantă a acestei categorii în coșul săptămânal, nu doar ca achiziție ocazională, ci ca parte recurentă a planificării de consum în această perioadă.

Un rol important în creșterea categoriei îl are și brandul propriu Fjoru, care a înregistrat în februarie un avans de volum aproximativ 8% comparativ cu luna ianuarie. Dorada proaspătă eviscerată certificată Global GAP este produsul vedetă al lunii, cu o evoluție spectaculoasă, de 260% față de luna anterioară, semn că tot mai mulți clienți aleg opțiuni cu un raport foarte bun între calitate și preț.

Pentru a răspunde cererii crescute, până duminică inclusiv, Sezamo oferă reduceri între 10% și 30% la o selecție de produse din categoria pește, facilitând planificarea meselor din această perioadă la un raport calitate preț competitiv.

Produsele din categoria pește sunt gestionate în regim de lanț frigorific complet, cu temperatură controlată constant din depozit până la livrarea la client, inclusiv în mașinile de transport. Lanțul termic nu este întrerupt, ceea ce reduce variațiile de temperatură frecvente în retailul tradițional și contribuie la menținerea calității la cel mai înalt nivel. În plus, Sezamo oferă garanția returnării banilor, diminuând una dintre principalele rezerve legate de achiziția produselor sensibile online. Sortimentul include produse certificate MSC și ASC, precum și opțiuni BIO, pentru o alegere responsabilă și transparentă.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m2 situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

Despre Sezamo

Sezamo este un supermarket online, parte din grupul european Rohlik, una dintre cele mai importante companii de e-grocery din Europa. Deja activ în: Cehia (Rohlik.cz), Ungaria (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) și Germania (Knuspr.de), Rohlik s-a lansat în România în 2022, sub brandul Sezamo. Fiind o companie bazată pe tehnologie, Sezamo se angajează în favoarea durabilității, oferind clienților opțiuni ecologice și sprijinind furnizorii locali. Compania a obținut statutul de unicorn în 2021 și este în creștere rapidă.

