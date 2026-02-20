Prima pagină » Știri externe » Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski

Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski

Olga Borșcevschi
20 feb. 2026, 13:51, Știri externe
În raportul Congresului SUA privind corupția din Ucraina este menționat Timur Mindich și implicarea sa în furtul ajutorului internațional. Documentul notează că, în cadrul investigației, au fost identificate scheme de corupție în cadrul „Energoatom”, care „gestionează asistența internațională oferită pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei”. De asemenea, se subliniază că Statele Unite nu au acordat finanțare directă companiei. Mai mult, Mindich este descris în raport drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski.

Partea americană a declarat, de asemenea, că solicită raportări din partea organizațiilor care cooperează cu SUA, pentru a verifica utilizarea conform destinației a ajutorului oferit Ucrainei și pentru a preveni fraudele, delapidările și abuzurile.

Potrivit Departamentul de Justiție al SUA, autoritățile ucrainene și americane continuă demersurile pentru a determina dacă există vreo legătură a SUA cu cazul „Energoatom” și investigațiile aferente.

„La 10 noiembrie 2025, NABU și SAP au descoperit o schemă de corupție la «Energoatom». Ancheta susține că foști și actuali oficiali ucraineni au contribuit la delapidarea a cel puțin 100 de milioane de dolari sub formă de mită de la contractori. «Energoatom» produce aproximativ jumătate din energia electrică a Ucrainei și gestionează ajutorul internațional oferit pentru consolidarea infrastructurii energetice ucrainene, supusă atacurilor ruse, care provoacă pene de curent pe scară largă. Departamentul de Stat a informat că printre persoanele vizate în ancheta privind «Energoatom» se numără Timur Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Zelenski, fostul vicepremier Oleksii Chernîșov, ministrul Energiei și ministrul Justiției. Mindich a părăsit ulterior țara, în timp ce ministrul Justiției, fostul ministru al Energiei și șeful Biroului Prezidențial au demisionat”, se arată în raport.

