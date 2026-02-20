Administrația Trump a anunțat dezvoltarea unui nou site web care să permită utilizatorilor din Europa să acceseze conținut online pe care autoritățile din Uniunea Europeană îl consideră ilegal sau periculos. Portalul, cunoscut sub numele de freedom.gov, a apărut în evidență în ultimele zile, scrie The Guardian.

Ideea oficialilor de la Washington este să contracareze ceea ce ei numesc „cenzură guvernamentală” în Europa și „restricții excesive” asupra libertății de exprimare pe internet. Conform planurilor, site-ul va oferi acces la materiale blocate în țările europene pe baza legislației locale, inclusiv discursuri declarate incitante la ură sau materiale cu conținut extremist.

Un instrument de ocolire a regulilor europene

Pe agenda Washingtonului, portalul ar urma să includă tehnologie care face ca traficul utilizatorilor să pară că provine din SUA, similar cu funcționalitățile unui serviciu VPN obișnuit. Scopul declarat este acela de a permite accesul la pagini și postări șterse sau blocate în Europa din motive legate de siguranță online. Conținutul exact al site-ului nu este încă disponibil, iar portalul este în construcție.

Proiectul a fost inițial pregătit pentru a fi prezentat la o conferință internațională recentă, dar lansarea a suferit întârzieri. Site-ul a fost înregistrat în luna ianuarie și, deocamdată, afișează doar o pagină simplă în așteptarea conținutului propriu-zis.

Tensiuni politice și juridice

Inițiativa americană se suprapune peste un context sensibil între SUA și Uniunea Europeană în privința reglementării internetului. Legislația europeană, precum Digital Services Act, impune obligații stricte platformelor online pentru a elimina sau limita accesul la conținut considerat ilegal, discriminatoriu sau periculos și oferă mecanisme de protecție pentru utilizatori.

Uniunea Europeană susține că regulile sale sunt menite să protejeze cetățenii și societatea de riscuri reale, inclusiv de discursul instigator la violență sau de propagandă extremistă. Washingtonul, pe de altă parte, a descris aceste standarde ca fiind prea dure și ca o formă de „cenzură” care ar afecta libertatea de exprimare.

Criticii portalului din cadrul administrației americane atrag atenția că inițiativa ar putea escalada tensiunile diplomatice cu Europa și ar putea crea probleme juridice, întrucât site-ul permite accesul la conținut care în multe țări europene este ilegal. Unii experți consideră că această acțiune riscă să încalce suveranitatea legală a statelor membre UE în materie de securitate cibernetică și protecția publică.

SUA vor să promoveze „accesul liber la informație”

Autorii proiectului susțin că scopul principal este unul „nobil”. Să promoveze accesul liber la informație și să pună presiune pe guverne care, în viziunea Washingtonului, restricționează prea mult internetul.

Criticii văd însă proiectul ca un instrument geopolitic de influență, aliniat cu agenda administrației Trump de a contracara ceea ce aceasta percepe ca tendințe restrictive ale Europei privind conținutul online. În plus, organizatii pentru drepturile digitale warn că accesul facil la materiale necontrolate poate expune utilizatorii la riscuri legale și de securitate.

În lipsa unor clarificări despre modul în care site-ul va funcționa și ce reguli se vor aplica, libertatea promisă de Washington s-ar putea transforma într-un nou motiv de dispută între SUA și Uniunea Europeană pe tema guvernanței internetului.

