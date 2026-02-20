Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc

Realitatea TV a avut emisia suspendată timp de trei ore. Decizia drastică de la CNA a afectat grav audiența postului de televiziune Realitatea Plus, care a înregistrat audiențe mai mici decât de obicei.

Chiar dacă au anunțat din timp această suspendare și și-a îndemnat telespectatorii să țină televizoarele deschise chiar și în acele trei ore, postul a avut cifre sub media obișnuită. Însă, chiar și așa, a rămas în top 10 audiențe.

Ce audiențe a înregistrat Realitatea TV pe timpul suspendării emisiei

La nivel naţional, televiziunea a avut o medie de 150.000 de telespectatori, clasându-se după România TV şi Antena 3 CNN la capitoul ştiri. În topul general, Realitatea Plus a fost pe poziţia a noua, potrivit Paginademedia.

În mediul urban, televiziunea a fost pe poziția a opta, cu o medie de 105.000 de telespectatori. Și pe publicul comercial postul a fost destul de jos, dar a avut audiențe mai mari decât Digi 24, chiar dacă emisia a fost suspendată.

Audiențele pe ore la nivel național

17.00 – 18.00 – 208.000 (înainte de suspendarea emisiei

18.00 – 19.00 – 205.000 (prima oră a suspendării)

19.00 – 20.00 – 130.000

20.00 – 21.00 – 115.000

21.00 – 22.00 – 245.000 (când emisia a fost reluată)

De ce a fost emisia postului Realitatea TV suspendată

CNA a decis pe 11 februarie suspendarea emisiei pentru trei ore a postului. Realitatea a fost obligată ca în intervalul orar 18-21 (pe 19 februarie) să difuzeze exclusiv textul sancțiuni pentru ca publicul să vadă încălcările pe care le-a comis.

Televiziunea controlată de familia lui Maricel Păcuraru a fost sancţionată pentru numeroase încălcări care au avut loc în luna noiembrie, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Printre acestea se numără promovarea intensă a Ancăi Alexandrescu înainte de începerea oficială a campaniei şi atacarea contracandidaţilor săi. În acest context, CNA a considerat că a lipsit imparţialitatea din dezbaterile găzduite de post în perioada analizată.

