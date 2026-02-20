Prima pagină » Actualitate » AUR, atac la adresa lui Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington”

20 feb. 2026, 13:51, Actualitate
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a numit vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru prima reuniune a Consiliului de Pace, drept „o deplasare ratată”.

„Deplasarea președintelui României la Washington, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat concret pentru români și pentru România. România a fost marginalizată și a pierdut relevanța internațională sub actuala conducere politică”, a afirmat Dungaciu, potrivit unui comunicat de presă al AUR, citat de Digi24.

Acesta a criticat și poziția președintelui la reuniune și a descris-o drept „o postură de inferioritate diplomatică, care nu reflectă nici potențialul, nici drepturile și nici importanța strategică a statului român”.

„Președintele României a fost prezent ca observator, fără nicio întrevedere bilaterală cu președintele Statelor Unite și fără nici măcar o fotografie oficială comună”, a mai adăugat Dungaciu.

„În cele două minute și nouă secunde pe care le-a avut la dispoziție, președintele României nu a reușit să transmită niciun mesaj strategic major. A vorbit despre tehnicalități, a fost pragmatic acolo unde nu trebuia să fie. Este președintele României, nu premierul! Nu a vorbit despre rolul României ca furnizor de securitate în Orientul Mijlociu, despre cetățenii români din regiune sau despre războiul din Ucraina.

România trebuie să redevină un partener relevant. România trebuie să redevină un actor care contează. Pentru acest lucru, este nevoie de o nouă direcție, de o nouă viziune și de o nouă soluție. Primul pas spre aceste lucruri îl reprezintă alegerile anticipate, singurele care pot reseta, cu adevărat, România”, conform prim-vicepreședintelui AUR.

Dan Dungaciu a subliniat, de asemenea, că vizita a fost „marcată de improvizație, ezitare și lipsă de coerență diplomatică”, adăugând că absența unei fotografii oficiale sau a unor întâlniri bilaterale transmite un semnal clar de slăbiciune și de marginalizare a României pe scena relațiilor internaționale.

